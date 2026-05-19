Infractor condamnat urmărit general, prins la Bercu

Polițiștii de frontieră sătmăreni au depistat, în localitatea Bercu, un cetățean român care era căutat de autoritățile din țara noastră pentru executarea a opt luni de închisoare. Bărbatul a fost predat lucrătorilor din carul IPJ Satu Mare.

În cursul zilei de 18 mai a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zona de competență, au oprit pentru legitimare, în localitatea Bercu, o persoană care tocmai intrase pe teritoriul României.

Oamenii legii i-au solicitat documentele de identitate și au stabilit că este vorba despre un cetățean român, în vârstă de 44 de ani, domiciliat în județul Satu Mare.

Pe numele acestuia, Judecătoria Satu Mare a emis, în luna martie 2023, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Bărbatul are de executat o pedeapsă de opt luni de închisoare pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere, respectiv conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii de frontieră sătmăreni au întrerupt călătoria sătmăreanului și l-au predat unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Satu Mare.