INFRACȚIUNE. Dosar penal pentru un minor din Țara Oașului

Locale 19.05.2026 13:55
Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducere fără permis și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat

Un adolescent de 17 ani din Negrești-Oaș s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat de polițiști conducând un motociclu fără a deține permis de conducere.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 18 mai 2026, în jurul orei 21:40, când polițiștii din cadrul Poliția Orașului Negrești-Oaș, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic motocicleta condusă de minor.

Motociclul nu era înmatriculat

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, polițiștii au stabilit că motocicleta condusă de acesta nu figura ca fiind înmatriculată sau înregistrată.

Cercetări pentru două infracțiuni

În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Oamenii legii atrag atenția asupra riscurilor majore generate de conducerea vehiculelor fără permis și fără documente legale, mai ales în cazul minorilor, astfel de situații putând avea consecințe grave atât din punct de vedere legal, cât și al siguranței rutiere.

