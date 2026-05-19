Intervențiile vor avea loc în 21 mai, în parcuri, spații verzi și alte zone publice din comună

Primăria Comunei Vetiș a anunțat desfășurarea unor lucrări de dezinsecție pentru combaterea căpușelor și țânțarilor pe domeniul public al comunei.

Acțiunea este programată pentru data de 21 mai 2026 și se va desfășura în intervalul orar 16:00 – 04:00.

Zonele vizate de intervenție

Potrivit reprezentanților administrației locale, tratamentele vor fi aplicate în parcuri, spații verzi, aliniamente stradale și alte zone publice de pe raza comunei Vetiș.

Substanțele utilizate sunt avizate de autoritățile competente și vor fi aplicate de personal specializat, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Recomandări pentru populație

Pentru evitarea eventualelor incidente, autoritățile recomandă cetățenilor:

evitarea staționării în zonele unde se desfășoară tratamentele;

supravegherea atentă a copiilor și a animalelor de companie;

închiderea ferestrelor locuințelor aflate în apropierea zonelor tratate.

Lucrările pot fi reprogramate

Reprezentanții Primăria Comunei Vetiș au precizat că, în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, lucrările de dezinsecție vor fi reprogramate, iar noua dată va fi comunicată ulterior cetățenilor.

Acțiunea face parte din măsurile periodice de prevenție și protecție a sănătății publice desfășurate la nivel local, având ca scop reducerea disconfortului creat de insecte și limitarea riscurilor asociate acestora.