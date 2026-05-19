Timp de trei zile, Sala de Scrimă „Alexandru Csipler” din Satu Mare a redevenit capitala spadei juvenile din regiune, odată cu desfășurarea Turneului Internațional „Cupa Autonet” 2026, una dintre cele mai importante competiții dedicate tinerilor scrimeri din această parte a Europei. Evenimentul, organizat de CS Satu Mare și Asociația Fencing Satu Mare, în parteneriat cu Autonet Import SRL, a reunit sute de sportivi din România, Ungaria și Ucraina, confirmând încă o dată prestigiul școlii sătmărene de scrimă.





Competiția a oferit un adevărat spectacol sportiv, iar sportivii sătmăreni au avut evoluții remarcabile în toate categoriile de vârstă, cucerind numeroase medalii și ocupând poziții fruntașe în clasamente.





Dominare totală în proba U14

Ultima zi a competiției a aparținut aproape în totalitate sportivilor de la CS Satu Mare, care au impresionat în probele categoriei U14.

În concursul masculin, finala s-a disputat între doi colegi de club, iar titlul a fost cucerit de Teodor Gurza, după o evoluție excelentă în fața lui Haller Márk, care a obținut medalia de argint. Pe podium au mai urcat Németi Bence și Nyisztor-Csáki Máté, legitimat la Debreceni EAC, fiul fostului scrimer sătmărean Nyisztor-Csáki Sándor.

Performanța colectivă a clubului sătmărean a fost completată de:

Raul Naghi – locul 5, Lieb Márk – locul 6, Magyar Zalán – locul 8

Rezultatele confirmă forța generației tinere de spadasini din Satu Mare și continuitatea unei școli sportive care de decenii produce campioni.





Fetele au controlat și ele întrecerea

Și în concursul feminin U14, sportivele sătmărence au fost de neînvins. Finala s-a disputat între două reprezentante ale CS Satu Mare, Silaghi Erika și Maia Fărcaș, victoria revenindu-i Erikăi, care a cucerit medalia de aur.

Pe treapta a treia a podiumului au urcat:Nectaria Zoicaș, Octavia Pop,

În top 8 s-au mai clasat: Tankóczi Fruzsina – locul 5, Kovács Kamilla – locul 6, Bélteki Emília – locul 7, Iustina Ardelean – locul 8.





Practic, clasamentul final al categoriei a fost dominat aproape integral de sportivele clubului gazdă.





Aur sătmărean și în întrecerile U13

Ziua de sâmbătă, rezervată categoriei U13, a adus noi succese pentru CS Satu Mare.

În proba masculină, Haller Márk a avut un parcurs excelent și a câștigat competiția după o finală spectaculoasă împotriva brașoveanului Ionuț Ilarian Mihai.

Tot în concursul băieților: Vicol Araiel a cucerit medalia de bronz, Nagy Hunor s-a clasat pe locul 5, Doloczki Dániel – locul 6, Bodnár Nimród – locul 8,





Finală integral sătmăreană la fete

În întrecerea feminină, finala a fost una sută la sută sătmăreană. Nectaria Zoicaș a obținut medalia de aur, în timp ce Emilia Bélteki a devenit vicecampioană.

Octavia Pop a completat tabloul excelent al gazdelor printr-o medalie de bronz, iar Iustina Ardelean a încheiat competiția pe poziția a cincea.





Medalii încă din prima zi a competiției

Cupa Autonet a început în forță încă din prima zi, rezervată categoriilor U9 și U11, unde micii scrimeri sătmăreni au demonstrat că viitorul scrimei locale este pe mâini bune.

Rezultatele sportivilor sătmăreni

U9 băieți

Loc 2 - Maczo Matei

locul 7 – Gyákon Nimród

locul 11 – Maximilian Szilagyi

U9 fete

Loc 2 - Éles Abigél

Loc 3 - Carla Pop

locul 6 – Masculic Zsófia

locul 10 – Kompász Odette

locul 11 – Varga Emma

U11 băieți

1. Cristian Big (CS Duel de Spadă)

2. Nagy Hunor

locul 7 – Szmutku Dávid

U11 fete

2. Melisa Bute

locul 9 – Kovács Abigél

locul 13 – Anisia Petrache

Un aspect important al competiției a fost faptul că în fiecare categorie de vârstă sportivii sătmăreni au reușit să obțină cel puțin o medalie, demonstrând consistență și valoare la toate nivelurile.





O competiție internațională care crește de la an la an

Ediția din acest an a Cupei Autonet a reunit sportivi din mai multe centre importante de scrimă din România, dar și concurenți din Ucraina și Ungaria, ceea ce a ridicat semnificativ nivelul competiției.

Atmosfera din Sala de Scrimă „Alexandru Csipler” a fost una excelentă pe tot parcursul weekendului, cu tribune animate de părinți, antrenori și iubitori ai scrimei, într-un oraș care trebuie să trăiască prin acest sport.

Satu Mare rămâne unul dintre cele mai importante centre ale scrimei românești, iar rezultatele obținute de noile generații confirmă că tradiția construită de mari campioni și antrenori continuă la cel mai înalt nivel.





Urmează noi provocări pentru tinerii spadasini

Pentru sportivii sătmăreni urmează acum o perioadă extrem de importantă din calendarul competițional.

Între 28 și 31 mai, la București, vor avea loc Campionatele Naționale U15, atât la individual, cât și pe echipe, iar în perioada 23–24 iunie capitala va găzdui Campionatele Naționale dedicate categoriilor U9–U13.

După rezultatele obținute la Cupa Autonet, delegația sătmăreană pleacă la aceste competiții cu moral ridicat și cu speranțe legitime la noi medalii naționale.







