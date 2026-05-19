La punctajul total al echipei a contribuit și Rafael Ursu. Sportivul antrenat de Marian Halas a fost foarte aproape de medalie la categoria 66 kg, însă a pierdut meciul pentru bronz și a încheiat competiția pe locul cinci.













Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare au avut o evoluție excelentă la Campionatul Național de judo Under 15, desfășurat la Timișoara, unde au reușit să ocupe primul loc în clasamentul general pe echipe/cluburi.Clubul sătmărean a încheiat competiția cu un titlu național, două medalii de argint și un loc cinci, rezultate care au adus suficiente puncte pentru câștigarea clasamentului general.Cea mai valoroasă performanță a fost obținută de Lorena Iluțan, eleva antrenorului Pelcz Attila, care a dominat categoria de 63 de kilograme. Judoka sătmăreană și-a câștigat toate cele cinci meciuri înainte de limită, prin ippon, confirmând pentru al treilea an consecutiv că este cea mai bună în categoria sa și reușind să-și apere din nou titlul național.Pentru Lorena urmează o nouă provocare importantă: peste două săptămâni va participa la European Judo Cup de la Győr, competiție internațională la care anul trecut a cucerit medalia de argint.Și sportivii pregătiți de Marian Halas au urcat pe podium la Timișoara. Anisia Halas a obținut argintul la categoria 40 kg, iar Iannis Marina a devenit vicecampion național la categoria 55 kg, după calificarea în finală.