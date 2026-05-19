CSM Olimpia, cea mai bună echipă la Campionatul Național U15

Sport 19.05.2026 17:24
CSM Olimpia, cea mai bună echipă la Campionatul Național U15
Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare au avut o evoluție excelentă la Campionatul Național de judo Under 15, desfășurat la Timișoara, unde au reușit să ocupe primul loc în clasamentul general pe echipe/cluburi.
Clubul sătmărean a încheiat competiția cu un titlu național, două medalii de argint și un loc cinci, rezultate care au adus suficiente puncte pentru câștigarea clasamentului general.
Cea mai valoroasă performanță a fost obținută de Lorena Iluțan, eleva antrenorului Pelcz Attila, care a dominat categoria de 63 de kilograme. Judoka sătmăreană și-a câștigat toate cele cinci meciuri înainte de limită, prin ippon, confirmând pentru al treilea an consecutiv că este cea mai bună în categoria sa și reușind să-și apere din nou titlul național.
Pentru Lorena urmează o nouă provocare importantă: peste două săptămâni va participa la European Judo Cup de la Győr, competiție internațională la care anul trecut a cucerit medalia de argint.
Și sportivii pregătiți de Marian Halas au urcat pe podium la Timișoara. Anisia Halas a obținut argintul la categoria 40 kg, iar Iannis Marina a devenit vicecampion național la categoria 55 kg, după calificarea în finală.
La punctajul total al echipei a contribuit și Rafael Ursu. Sportivul antrenat de Marian Halas a fost foarte aproape de medalie la categoria 66 kg, însă a pierdut meciul pentru bronz și a încheiat competiția pe locul cinci.






Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
ggg
Comunicat_de_presa_SMIS_325258
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda