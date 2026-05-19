Se joacă în faza județeană a Cupei României

Olimpia Domăneşti - Crasna Moftinu Mic (teren Moftinu Mic)
ORA: 18:00-seniori
A: Iuhas Raul
A1: Santa Lili
A2: Bathory Stefan
Obs. Năstruţ Liviu
Livada - Dacia Medieşu Aurit
ORA: 18:00-seniori
A: Rebegea Ciprian Gelu
A1: Rebegea Adrian
A2: Pop Raul
Obs. Dioszegyi Iosif
Dacia Supur - Sportul Botiz
ORA: 18:00-seniori
A: Bogdan Răzvan
A1: Korponai Daniel
A2: Sabo Andrei
Obs. Vigu Iosif
*În caz de egalitate, în această fază se trece direct la loviturile de departajare
Joi, 21 mai, ora 10:00, la sediul AJF, va avea loc tragerea la sorţi.