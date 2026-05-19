Concursul județean organizat de ISJ și ISU Satu Mare a adus în prim-plan spiritul civic, responsabilitatea și pregătirea practică a elevilor în fața situațiilor de urgență

Educația preventivă și formarea reflexelor corecte în situații critice reprezintă elemente esențiale pentru siguranța comunității, iar elevii din județul Satu Mare au demonstrat acest lucru în cadrul etapei județene a concursului cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața”, desfășurat marți, 19 mai 2026.

Competiția a fost organizată de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare și a avut loc la Școala Gimnazială „Octavian Goga”, unitatea de învățământ gazdă a evenimentului.

Elevii au demonstrat cunoștințe teoretice și abilități practice

La concurs au participat echipaje din mai multe unități de învățământ gimnaziale și liceale din județ, elevii fiind testați atât la probe teoretice, cât și practice. Participanții și-au demonstrat cunoștințele privind acordarea primului ajutor, comportamentul adecvat în situații de urgență și aplicarea măsurilor de protecție în cazul producerii unor accidente sau dezastre.

Atmosfera competiției a fost una marcată de seriozitate, spirit de echipă și dorința elevilor de a învăța cum să reacționeze corect în momente critice.

Clasamentul competiției la nivel gimnazial

La categoria gimnaziu, primul loc a fost obținut de Școala Gimnazială „Octavian Goga”, cu 90 de puncte.

Pe locul al doilea s-a clasat Colegiul Național „Doamna Stanca”, cu 81 de puncte, urmat de Liceul de Arte „Aurel Popp”, care a obținut 80 de puncte.

Locul al patrulea a revenit Școala Gimnazială „Gheorghe Bulgar”, cu 77 de puncte.

Rezultatele competiției la nivel liceal

La categoria liceu, câștigător a fost Colegiul Național „Doamna Stanca”, care a acumulat 92 de puncte.

Pe poziția secundă s-a clasat Liceul de Arte „Aurel Popp”, cu 90 de puncte, iar locul al treilea a fost ocupat de Liceul „Elisa Zamfirescu”, cu 83 de puncte.

Educația preventivă, esențială pentru siguranța comunității

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare au subliniat importanța organizării unor astfel de activități educative, realizate cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, care contribuie la formarea unei autentice culturi a prevenirii încă din perioada școlară.

Potrivit organizatorilor, cunoștințele și deprinderile dobândite în cadrul acestor competiții pot face diferența în situații-limită, iar implicarea elevilor demonstrează responsabilitate civică, solidaritate și dorința de a interveni corect atunci când viața semenilor depinde de reacții rapide și eficiente.

Felicitări pentru elevi și profesori

Succesul concursului a fost posibil datorită implicării unităților de învățământ participante, profesorilor coordonatori și specialiștilor ISU care au contribuit la pregătirea și evaluarea concurenților.

Cele mai importante merite le revin însă elevilor participanți, care au ales să investească timp și efort pentru a învăța cum să protejeze și să salveze vieți.

La finalul competiției, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare a felicitat toate echipajele pentru rezultatele obținute, seriozitatea și spiritul de echipă demonstrate pe parcursul concursului, urându-le succes în activitățile viitoare.