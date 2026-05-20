Peste 100 de elevi din întreaga țară participă la competiția care îmbină literatura, spiritualitatea și arta cuvântului

Satu Mare devine, în perioada 20–23 mai 2026, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente educaționale dedicate valorilor culturale și spirituale românești – etapa națională a Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească” (Limba și literatura română și Religie – liceu).

Competiția reunește elevi talentați din întreaga țară și își propune să promoveze dialogul dintre cultură, literatură și spiritualitate, într-un cadru care pune în valoare sensibilitatea artistică, reflecția și expresivitatea tinerilor participanți.

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și aduce laolaltă 104 elevi și 42 de profesori însoțitori din 41 de județe ale țării, alături de 35 de membri ai comisiei centrale.

Două probe dedicate expresiei scrise și artei rostirii

Competiția include două probe distincte, menite să evidențieze atât capacitatea de analiză și exprimare scrisă, cât și talentul oratoric al participanților.

Proba scrisă, intitulată „Metafora în scris”, va avea loc joi, 21 mai, între orele 09:00 și 12:00, la Colegiul Național „Ioan Slavici”.

A doua etapă a concursului, proba orală „Arta cuvântului rostit”, este programată pentru vineri, 22 mai, între orele 09:00 și 11:00, în aceeași locație.

Program cultural dedicat descoperirii patrimoniului sătmărean

Dincolo de competiția propriu-zisă, organizatorii au pregătit pentru participanți un amplu program cultural, menit să promoveze patrimoniul și valorile județului Satu Mare.

Deschiderea oficială a olimpiadei va avea loc miercuri, 20 mai, de la ora 17:00, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”.

Elevii și profesorii participanți vor avea ocazia să viziteze Castelul Károlyi și Mănăstirea Scărișoara Nouă, dar și să participe la o activitate interactivă de tip „Treasure Hunting” prin punctele culturale și istorice ale municipiului.

Programul include și o vizionare de film la Cineplexx Satu Mare, precum și o seară folk susținută de Adrian Lupescu.

Festivitatea de premiere va avea loc la Cineplexx

Momentul culminant al competiției va fi festivitatea de premiere, programată sâmbătă, 23 mai, între orele 09:00 și 11:00, la Cineplexx Satu Mare, în cadrul Shopping City Satu Mare.

Rezultatele vor fi afișate atât la centrele de concurs, cât și online, pe site-ul oficial al olimpiadei:

ocsr.isjsm.ro

O celebrare a culturii și valorilor românești

Potrivit organizatorilor, olimpiada își propune să fie mai mult decât o simplă competiție școlară, transformându-se într-un spațiu autentic al dialogului cultural și spiritual.

Prin probele și activitățile incluse în program, evenimentul pune în valoare atât rigoarea expresiei scrise, cât și forța cuvântului rostit, încurajând formarea unor tineri capabili să înțeleagă, să aprecieze și să transmită mai departe patrimoniul cultural și spiritual românesc.