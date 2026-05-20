Statisticile oficiale confirmă ceea ce oamenii simt zilnic: mai puține locuri de muncă, salarii erodate de inflație și un nivel de trai aflat în cădere liberă în județul Satu Mare

Guvernarea coordonată de Ilie Bolojan începe să lase urme tot mai vizibile în economia județului Satu Mare. Dincolo de discursurile despre „reforme”, „eficiență” și „disciplină bugetară”, cifrele oficiale prezentate de Direcția Județeană de Statistică arată o realitate dură: sute de oameni au rămas fără locuri de muncă, iar veniturile sătmărenilor au crescut mult prea puțin pentru a putea ține pasul cu explozia prețurilor.

În timp ce Guvernul vorbește despre stabilitate economică, familiile din Satu Mare resimt din plin efectele unei politici economice care pare să sacrifice tocmai oamenii care muncesc. Mai grav este că, fără intervențiile și măsurile de temperare venite din partea miniștrilor PSD aflați în Executiv, impactul social al deciziilor promovate de Bolojan ar fi fost și mai sever.

830 de locuri de muncă dispărute într-un singur an

Datele statistice aferente lunii februarie 2026 arată că efectivul salariaților din județul Satu Mare a ajuns la 84.804 persoane. Asta înseamnă cu 830 de salariați mai puțin decât în februarie 2025.

Scăderea nu este una întâmplătoare și nici izolată. Ea confirmă o tendință economică negativă instalată în ultimul an, perioadă în care mediul privat a fost sufocat de costuri tot mai mari, taxe crescute indirect și o lipsă evidentă de măsuri reale pentru stimularea economiei locale.

În spatele acestor cifre se află oameni care și-au pierdut siguranța financiară, familii obligate să reducă cheltuieli și tineri care privesc tot mai des spre plecarea din județ sau din țară.

Salarii mai mari doar pe hârtie

Guvernarea Bolojan încearcă să prezinte orice creștere salarială drept o victorie economică. Numai că realitatea din buzunarele oamenilor contrazice propaganda oficială.

În februarie 2026, câștigul salarial mediu net în județul Satu Mare a fost de 4.508 lei, cu doar 276 de lei mai mare decât în aceeași lună a anului trecut. Creșterea este de aproximativ 6,5%, însă ea devine aproape irelevantă în condițiile în care inflația acumulată în această perioadă a fost aproape dublă.

Cu alte cuvinte, sătmărenii câștigă puțin mai mult pe hârtie, dar pot cumpăra mai puțin în realitate. Facturile mai mari, alimentele scumpite și costurile tot mai ridicate ale traiului zilnic au anulat aproape complet orice avans salarial.

Agricultura și serviciile, printre cele mai afectate

Statisticile arată diferențe importante între domeniile economice. În agricultură, silvicultură și pescuit, salariul mediu net a ajuns la 4.171 lei, cu o creștere anuală de doar 1,5%, practic insignifiantă raportat la scumpirile din economie.

Nici sectorul serviciilor nu stă mult mai bine, unde creșterea salarială anuală a fost de numai 3,3%, mult sub ritmul real al inflației.

Singurul domeniu care a înregistrat o creștere mai consistentă a fost industria și construcțiile, însă nici aici avansul nu reușește să compenseze pe deplin presiunea economică resimțită de populație.

Satu Mare plătește prețul austerității mascate

Tot mai mulți economiști avertizează că politicile promovate de Guvernul Bolojan seamănă mai degrabă cu o austeritate mascată, în care statul încearcă să echilibreze cifrele macroeconomice pe seama populației active și a mediului privat.

Satu Mare resimte deja efectele: scăderea numărului de angajați, puterea de cumpărare tot mai redusă și o economie locală care încetinește vizibil.

În acest context, prezența miniștrilor PSD în Guvern a reprezentat, pentru multe categorii sociale, un factor de echilibru. Fără măsurile insistate de aceștia pentru protejarea veniturilor și susținerea anumitor sectoare economice, efectele politicilor promovate de Bolojan ar fi fost considerabil mai dure pentru populație.

O realitate pe care oamenii o simt zi de zi

Dincolo de procente și statistici, concluzia este una simplă: sătmărenii trăiesc mai greu decât acum un an. Iar cifrele oficiale confirmă ceea ce oamenii văd zilnic în magazine, pe facturi și în propriile bugete familiale.

După un an de guvernare Bolojan, județul Satu Mare nu poate vorbi despre prosperitate, ci despre nesiguranță economică, pierderea locurilor de muncă și scăderea nivelului de trai.