Intervenție contracronometru a pompierilor și echipajelor medicale, după ce un sătmărean ar fi căzut în apă

O nouă dramă a lovit județul Satu Mare, după ce un bărbat în vârstă de aproximativ 38 de ani și-a pierdut viața în urma unui incident petrecut duminică seara, în zona bălții situate între localitățile Tășnad și Blaja.

Autoritățile au fost alertate printr-un apel care anunța posibilitatea ca o persoană să fi căzut în apă, iar la fața locului au fost mobilizate rapid mai multe echipaje de intervenție.





Mobilizare amplă a salvatorilor

Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Tășnad au intervenit de urgență cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, pentru demararea operațiunilor de căutare.

În sprijinul acestora au fost trimiși și salvatori din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei, care au intervenit cu o barcă de salvare, precum și un echipaj al Detașamentului de Pompieri Satu Mare, dotat cu barcă pneumatică. Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, salvatorii acționând contracronometru pentru localizarea victimei.

Victima, declarată decedată

După ample căutări, bărbatul a fost identificat și extras din apă de către echipele de intervenție, fiind imediat predat echipajului de terapie intensivă mobilă prezent la fața locului.





Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare în încercarea de a-i salva viața, însă, din păcate, eforturile acestora nu au avut rezultatul sperat. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 38 de ani, a fost declarat decedat.

Ancheta continuă

Cazul a rămas în atenția autorităților competente, care urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.