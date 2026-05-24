



Atmosfera satului de altădată a fost readusă la viață duminică, 24 mai 2026, la Chilia, unde zeci de iubitori ai tradițiilor populare au participat la prima ediție a evenimentului „Dantu’ la Șură”, organizat la gospodăria codrenească din localitate.

Evenimentul a fost organizat de Muzeul Județean Satu Mare, în parteneriat cu Ansamblul Folcloric „Vițe de iederă” și Parohia Ortodoxă Chilia, având ca scop promovarea valorilor autentice ale zonei Codrului.

Cei prezenți s-au bucurat de cântec și joc popular codrenesc, atmosfera fiind întreținută de taraful Ansamblului Folcloric „Vițe de iederă”, cu Ionuț Rotar în rol de primaș. Șura tradițională a devenit, pentru câteva ore, loc de întâlnire, voie bună și comuniune, asemenea petrecerilor de odinioară din satele codrenești.

Participanții au apreciat autenticitatea evenimentului și inițiativa de a păstra vii tradițiile și obiceiurile populare din Țara Codrului.



