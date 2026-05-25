Șoferița ar fi pătruns pe contrasens din cauza unor factori care i-au distras atenția în timpul condusului

Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane s-a produs în dimineața zilei de 24 mai, pe Drumul Național 19A, în orașul Ardud.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel la 112 în jurul orei 04:10, cu privire la producerea evenimentului rutier.

Mașina a intrat în coliziune cu un pod de beton

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că o femeie de 49 de ani, din municipiul Satu Mare, aflată la volanul unui autoturism, ar fi fost distrasă de alți factori în timpul conducerii, pierzând controlul direcției de deplasare.

Autoturismul ar fi pătruns pe sensul opus de circulație și s-a izbit violent de un pod de beton aflat pe marginea drumului.

Două persoane rănite

În urma impactului, conducătoarea auto și o pasageră în vârstă de 23 de ani au suferit vătămări corporale. Cele două victime au fost preluate și transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au testat șoferița cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, ceea ce exclude consumul de alcool ca factor al producerii accidentului.

Cercetările continuă

În prezent, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.