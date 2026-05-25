Sute de sancțiuni, permise suspendate și certificate de înmatriculare retrase în urma acțiunilor desfășurate în județ

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 22–24 mai, ample activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere pe drumurile din județ.

Acțiunile au vizat atât zonele urbane, cât și localitățile rurale, oamenii legii intervenind pentru combaterea comportamentelor care pot pune în pericol siguranța cetățenilor.

Peste 160 de sancțiuni pentru tulburarea ordinii publice

În cadrul activităților de ordine publică, polițiștii au aplicat peste 160 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 50.000 de lei.

Verificările și controalele au avut ca scop prevenirea incidentelor stradale, combaterea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță în comunitățile din județul Satu Mare.

Amenzi de aproape 190.000 de lei în trafic

Totodată, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care încalcă legislația.

În urma controalelor efectuate în trafic, au fost aplicate peste 400 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 190.000 de lei.

Zeci de șoferi au rămas fără permis

Ca măsură complementară, polițiștii au suspendat dreptul de a conduce în cazul a 21 de conducători auto care au încălcat grav regulile de circulație.

De asemenea, au fost reținute 26 de certificate de înmatriculare, în urma constatării unor nereguli la autoturismele verificate.

Reprezentanții Poliția Română anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea gradului de siguranță publică și reducerea riscurilor din trafic.