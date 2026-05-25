„Biblioteca Vie” și lansarea noului volum semnat de poeta Florina Juncu vor aduce publicul mai aproape de dialog, literatură și emoție autentică

Biblioteca Județeană Satu Mare pregătește, la finalul lunii mai, două evenimente culturale dedicate iubitorilor de lectură, dialog și poezie. Publicul sătmărean este invitat să participe atât la ediția de primăvară a proiectului „Biblioteca Vie”, cât și la lansarea celui mai recent volum de versuri semnat de poeta Florina Juncu.

Organizatorii spun că cele două manifestări își propun să aducă în prim-plan puterea poveștilor reale și importanța culturii în viața comunității.

„Biblioteca Vie” – oamenii devin cărți

Primul eveniment va avea loc marți, 26 mai 2026, între orele 16:00 și 18:00, la sediul Bibliotecii Județene, fiind organizat în parteneriat cu EduSparkHub și Asociația Pro Cerc.

„Biblioteca Vie” este un concept internațional prin care participanții au ocazia să „împrumute” pentru scurt timp „cărți vii” — persoane dispuse să își împărtășească experiențele de viață prin conversații sincere și deschise.





Evenimentul urmărește promovarea empatiei, combaterea prejudecăților și încurajarea comunicării autentice între oameni. Participanții vor putea descoperi povești de viață diferite, perspective personale și experiențe care pot schimba modul în care îi privesc pe cei din jur.

Accesul publicului este gratuit.

Florina Juncu își lansează noul volum de poezie

Cel de-al doilea eveniment cultural este programat joi, 28 mai 2026, de la ora 15:00, în sala mare de conferințe a bibliotecii, și marchează lansarea volumului „Matrioșka nu are voie”, cel mai recent volum de versuri semnat de poeta Florina Juncu.

Cartea a apărut la Editura Oscar Print din București, în noiembrie 2025, și reprezintă cel de-al doilea volum al autoarei, după „Viața de noapte a Matrioșkăi”, publicat inițial în 2019 și reeditat în 2024.





La eveniment vor participa scriitorii și publiciștii sătmăreni Radu Ulmeanu, Dumitru Păcuraru și Felician Pop, iar atmosfera va fi completată de momente poetice susținute de elevii Leonardo Sebastian Filimon și Darius Pop, premiați la concursul „RECITATIO”.

O voce poetică apreciată în lumea literară

Născută la Drobeta–Turnu Severin și absolventă a Universității de Vest din Timișoara, Florina Meghișan–Juncu s-a remarcat de-a lungul anilor prin publicarea de poezii și proză scurtă în numeroase reviste și antologii literare.

Autoarea a fost recompensată cu mai multe premii literare, printre care Premiul „Actualitatea literară” acordat în cadrul Festivalului Internațional de Poezie de la Sighetu Marmației pentru volumul „Viața de noapte a Matrioșkăi”.

Organizatorii îi invită pe toți sătmărenii pasionați de literatură, cultură și dialog să participe la cele două evenimente dedicate comunității culturale locale.