Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare a fost, din nou, locul unor emoții speciale și al unor revederi pline de nostalgie, în cadrul evenimentului „Întâlnirea Generațiilor”, care a reunit aproximativ 800 de participanți din 10 promoții de absolvenți.





La manifestare au participat reprezentanți ai promoțiilor care au aniversat 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 și 60 de ani de la absolvire, dar și câțiva reprezentanți ai promoției de 65 de ani.









Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă festivă, în prezența conducerii colegiului, prezidiul fiind format din:





* director dr. Natalia Manuela Boloș,

* director Gheorghe Miclăuș,

* director Nicolae Mateian,

* director adjunct Nicoleta Cherecheș.





Pe parcursul întâlnirii au luat cuvântul reprezentanți ai fiecărei promoții, care au rememorat anii petrecuți în băncile liceului, profesorii care le-au marcat parcursul și legăturile de prietenie păstrate peste decenii.









Întâlnirea Generațiilor a reprezentat un moment de bucurie, respect pentru tradiția colegiului și reafirmare a spiritului eminescian, care continuă să unească generații întregi de absolvenți ai uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din județul Satu Mare.