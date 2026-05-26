26.05.2026
        Marchis Vasile (persoana fizică) – beneficiar – domiciliat în Comuna Cehal, sat Cehal, nr. 1, județul Satu Mare, anunță finalizarea proiectului: “SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEȚE OCUPATE DE PĂDURI” DIN PNRR, BENEFICIAR MARCHIS VASILE, UAT CEHAL, JUDEȚUL SATU MARE”. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin derularea Planului National de Redresare si Rezilienta, aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/ I.1.A COMPONENTA 2: PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane Schemă de ajutor de stat Subinvestiția I.1.A - "SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI”.

 

Obiectivul general al proiectului: crearea de noi suprafețe împădurite și creșterea gradului de acoperire cu vegetație forestieră la nivel local, în vederea reducerii efectelor schimbărilor climatice, îmbunătățirii calității aerului și a solului, precum și creării de condiții mai bune pentru biodiversitate.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități principale:

-                     întocmirea documentațiilor tehnice necesare implementării investiției;

-                     pregătirea terenului și efectuarea lucrărilor de împădurire, în conformitate cu normele silvice în vigoare;

-                     plantarea speciilor forestiere adecvate condițiilor climatice și pedologice din zonă;

-                     lucrări de îngrijire și întreținere a plantațiilor nou înființate pe durata proiectului.

 Rezultatele proiectului au fost:

-          realizarea unei plantații forestiere pe o suprafata degradată (nisipoasă) de 1,07 ha, cu puieți forestieri: 50% Cer 25% Frasin, 25% Sânger, în raza UAT Cehal, județul Satu Mare, teren arabil afectat de eroziune de suprafață;

-          investiția realizată va avea un efect pozitiv asupra biodiversității în zonele deficitare în păduri, precum și prin reconstrucția funcționalității ecosistemelor forestiere;

-          realizarea proiectului generează crearea unor suprafețe noi împădurite în zone lipsite de pădure, afectate de fenomene meteorologice adverse (eroziune de suprafață);

-          creșterea suprafețelor ocupate de păduri în UAT Cehal;

-          captarea carbonului și îmbunătățirea calității mediului;

-          protejarea resurselor de sol și apă;

-          creșterea rezilienței comunității locale în fața efectelor schimbărilor climatice.

Valoarea totala a proiectului a fost de 124.915,18 lei, echivalentul a 25.245,08 euro, reprezentând partea din sprijinul financiar care se finanțează prin PNRR.

Pentru informații suplimentare: Persoana fizica – Marchis Vasile – com. Cehal, sat Cehal, nr. 1, judetul Satu Mare;

Contact: Marchis Vasile – beneficiar proiect, tel.: +40 745620347

