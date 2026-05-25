ANUNȚ CONSTRUCTII BOMEX SRL





1. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Directiei Judeteane de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.





2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Directiei Judeteane de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro in termen de 10 zile de data publicérii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

CONSTRUCTII BOMEX SRL, cu sediul in Loc. Mediesu Aurit, Str. Horea, Nr. 4, Com. Mediesu Aurit, Jud. Satu Mare, titular al proiectului : ,Amenajare piscicold cu valorificarea resursei de nisip si pietris excavata din Perimetrul Babasesti”, propus a fi amplasat in Loc. Babasesti, extravilan, CF Nr. 102337 si 104129 Mediesu Aurit, Com. Mediesu Aurit, Jud. Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Directia Judeteana de Mediu Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul mentionat.