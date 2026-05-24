Ce își face omul cu mâna lui se numește …..lucru manual!

După recentul scandal în care sunt implicate Primăria și Școala din Socond, privind delapidarea hranei destinate copiilor, apar tot mai multe semne de întrebare legate de modul în care au fost gestionate resursele. Catalogul ar fi devenit, pentru unii, mai degrabă un instrument pentru justificarea unor porții de mâncare decât un document școlar. În același timp, pentru unii elevi, absențele trecute cu vederea însemnau păstrarea ajutorului social și a alocației, condiționate de prezența la cursuri. Bucurie de ambele părți, până la urmă.

Vorba românească „o mână spală pe alta” pare să descrie perfect situația. Rămâne însă de văzut, după intervenția oamenilor legii, cât de curate sunt aceste mâini.

Iar scandalul de la Socond nu este singurul care lovește imaginea Zonei Codrului. Tot în această parte a județului, la Săcășeni, un funcționar din cadrul primăriei și un localnic de 70 de ani sunt acuzați că ar fi abuzat mai multe minore cu vârste între 11 și 15 ani. Revoltător! Să profiți de situația materială precară a copilelor, ca să le poți exploata sexual, este ceva ieșit din comun.

Concluzia este una tristă: Fiecare pădure are uscăciunile ei! Zona Codrului este extrem de importantă și oamenii cinstiți ai locului nu merită ca imaginea acestei zone să fie compromisă de asemenea fapte. Problemele nu mai pot fi ascunse sub tăcere.