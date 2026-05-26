Investiție europeană de peste 32 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii, extinderea spațiilor verzi și crearea unor zone moderne de recreere

Municipiul Satu Mare continuă investițiile în dezvoltarea urbană sustenabilă, iar proiectul „Regenerare urbană în zona cartierului Micro 15” a intrat în etapa procedurilor premergătoare demarării lucrărilor.

Finanțată din fonduri europene prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, investiția are o valoare totală de peste 32,6 milioane de lei și urmărește transformarea cartierului într-un spațiu urban modern, accesibil și adaptat nevoilor actuale ale locuitorilor.

Un cartier modern, cu mai mult spațiu verde și infrastructură nouă

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea calității vieții urbane și revitalizarea spațiului public din interiorul cartierului Micro 15, prin reabilitarea infrastructurii și crearea unor facilități moderne pentru toate categoriile de vârstă.





Planul de regenerare urbană include amenajarea unor zone de relaxare și socializare, extinderea spațiilor verzi și modernizarea aleilor pietonale și a pistelor pentru bicicliști. Totodată, vor fi realizate locuri de joacă moderne, terenuri pentru activități sportive și zone dedicate petrecerii timpului liber.

Proiectul prevede și instalarea unui sistem WI-FI și de supraveghere video, precum și modernizarea iluminatului public pentru creșterea siguranței în cartier.

Cartier construit după inundațiile din 1970, nereabilitat până acum

Potrivit documentației proiectului, Micro 15 este al doilea cartier construit în municipiu după inundațiile din anul 1970 și nu a beneficiat până în prezent de lucrări ample de reabilitare urbană.

Necesitatea investiției este justificată de degradarea infrastructurii existente, lipsa zonelor moderne de agrement, starea necorespunzătoare a trotuarelor și insuficiența pistelor pentru bicicliști și a mobilierului urban.

Prin reamenajarea zonelor verzi și reorganizarea infrastructurii, autoritățile urmăresc crearea unui spațiu urban incluziv, accesibil inclusiv persoanelor cu dizabilități.

Peste 24.000 de metri pătrați de spații verzi și sute de locuri de parcare

Proiectul prevede amenajarea unei suprafețe de peste 24.000 de metri pătrați de spațiu verde, completată cu arbori și elemente decorative menite să contribuie la reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului.





În același timp, vor fi reorganizate parcările din cartier, inclusiv prin desființarea unor garaje existente. După finalizarea lucrărilor, vor fi amenajate 232 de locuri de parcare, dintre care 16 vor fi destinate persoanelor cu dizabilități.

În zona centrală a cartierului vor fi amenajate locuri de joacă pentru copii, terenuri de fitness în aer liber și spații moderne pentru recreere și socializare.

Beneficii pentru zeci de mii de locuitori

Investiția se adresează în principal locuitorilor din Micro 15, dar va avea impact și asupra cartierelor învecinate Micro 14 și Micro 16, precum și asupra întregii zone a străzii Careiului.

Autoritățile estimează că aproximativ 65.000 de persoane vor beneficia direct sau indirect de efectele proiectului, iar numărul pietonilor și bicicliștilor din zonă va crește semnificativ după finalizarea lucrărilor.

Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este 30 noiembrie 2028.