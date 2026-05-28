Pompierii militari sătmăreni au intervenit de urgență, în această după-amiază, pentru gestionarea unui accident rutier produs în localitatea Boghiș, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț.

La locul evenimentului au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, respectiv o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, autospeciala pentru descarcerare și un echipaj de prim ajutor, încadrate de 12 cadre militare.

În urma impactului, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a rămas încarcerat în autoturism. Echipajele de descarcerare au intervenit rapid și au reușit extragerea victimei în siguranță. Bărbatul era conștient și a fost preluat de echipajele medicale pentru acordarea îngrijirilor necesare.

Pe lângă operațiunea de salvare, pompierii au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea oricărui risc suplimentar la locul accidentului.

Până la sosirea echipajelor profesioniste, primul ajutor a fost acordat de plutonierul Marian Mircea, pompier din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, aflat în timpul liber. Gestul acestuia a fost apreciat de colegi și superiori, fiind încă o dovadă a devotamentului față de meseria de salvator.