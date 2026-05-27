Declarație politică dură în Parlamentul României, acuzații privind posibile decontări fictive în comuna Socond și cereri oficiale de control la nivelul județului Satu Mare. Social-democratul avertizează că „banii destinați copiilor nu pot deveni sursă de profit pentru clientela politică”

Într-o intervenție fermă susținută în Parlamentul României, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a lansat un semnal de alarmă privind posibile nereguli grave în cadrul programului național „Masă sănătoasă”, derulat în comuna Socond. Totodată, parlamentarul sătmărean a anunțat că a depus oficial o interpelare adresată ministrului Educației, solicitând verificări urgente și extinse asupra modului în care sunt cheltuiți banii publici destinați elevilor.

„Fiecare leu destinat copiilor trebuie verificat cu maximă seriozitate”

Deputatul social-democrat a subliniat că programul „Masă sănătoasă” reprezintă o necesitate pentru mii de copii care depind de acea masă caldă pentru a putea merge la școală și pentru a rămâne în sistemul educațional. Tocmai de aceea, spune Mircea Govor, orice suspiciune legată de gestionarea fondurilor publice trebuie tratată fără ezitare.

Potrivit declarației sale, în spațiul public au apărut informații „extrem de grave” privind posibile diferențe între numărul real al elevilor prezenți la cursuri și numărul porțiilor de hrană decontate din bani publici.

„Dacă aceste suspiciuni se confirmă, atunci vorbim despre un lucru revoltător: bani destinați copiilor ar fi fost încasați pe baza unor raportări care nu reflectă realitatea”, a transmis deputatul PSD de Satu Mare.

Solicitare oficială către Ministerul Educației

În intervenția sa, Mircea Govor a precizat că a cerut oficial ministrului Educației mai multe măsuri concrete: trimiterea Corpului de Control în județul Satu Mare, verificarea documentelor privind prezența elevilor și decontarea porțiilor de hrană, controlarea modului în care sunt raportate absențele, dar și identificarea unor eventuale situații similare la nivel național.

Parlamentarul a solicitat inclusiv măsuri clare pentru eliminarea riscului de fraudă în cadrul programului „Masă sănătoasă”, avertizând că astfel de practici, dacă se confirmă, afectează direct copiii și credibilitatea instituțiilor statului.

Suspiciuni și în zona liceelor serale și a școlilor profesionale

Declarația politică a deputatului PSD merge însă dincolo de cazul Socond. Mircea Govor a cerut extinderea verificărilor și în zona școlilor profesionale și a liceelor serale din județul Satu Mare, unde, susține acesta, există de ani de zile suspiciuni privind diferențele dintre elevii înscriși și cei prezenți efectiv la cursuri.

Mai mult, deputatul afirmă că există situații în care persoane plecate din țară figurează în continuare ca fiind prezente la ore.





„Instituțiile care trebuiau să controleze au preferat prea des să închidă ochii”, a afirmat acesta, precizând că a discutat aceste probleme inclusiv cu foști miniștri ai Educației, fără ca situația să fie rezolvată.

Mesaj direct către Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

În discursul său, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a fost pus direct în fața unei întrebări publice formulate de deputatul PSD: și-a făcut sau nu datoria în condițiile actuale?

Tonul declarației a devenit și mai incisiv în momentul în care Mircea Govor a abordat componenta politică a situației, susținând că organizația PNL Satu Mare traversează o profundă izolare și că s-a transformat într-o structură „controlată pe persoană fizică”.

„PNL Satu Mare a devenit nefrecventabil politic”

Deputatul social-democrat a făcut referire și la declarațiile lui Hubert Thuma privind izolarea PNL la nivel național, afirmând că „cea mai izolată organizație PNL din România este chiar PNL Satu Mare”.

În opinia sa, organizația liberală din județ s-ar fi rupt de comunitate și de realitate, iar efectele acestei rupturi se văd în modul în care funcționează instituțiile și mecanismele de control.

„Oamenii nu mai acceptă aroganță, protecție politică și instituții care mimează controlul. Oamenii vor adevăr. Vor corectitudine. Vor respect pentru banul public, în special destinat copiilor”, a transmis deputatul PSD.

„Copiii României nu trebuie să plătească nota de plată a clientelei politice”

Finalul declarației politice a avut un mesaj tranșant și emoțional. Mircea Govor a afirmat că elevii din România nu trebuie să devină victime ale complicităților administrative și ale intereselor politice.

Deputatul PSD de Satu Mare a anunțat că va continua să solicite public transparență, controale reale și verificarea modului în care sunt cheltuiți banii destinați sistemului de educație.

„Copiii României nu trebuie să plătească nota de plată a clientelei politice și a complicităților administrative”, a concluzionat Mircea Govor.