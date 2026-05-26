Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a stabilit marți datele oficiale de start pentru competițiile interne din sezonul 2026-2027, iar deciziile îi privesc direct și pe reprezentanții fotbalului sătmărean.Astfel, noul sezon al Ligii a 2-a va începe pe 1 august 2026, în timp ce Liga a 3-a este programată să pornească abia pe 29 august, existând aproape o lună diferență între startul celor două eșaloane.Decizia FRF vine într-un moment important pentru CSM Olimpia Satu Mare, echipă care a retrogradat sportiv din Liga a 2-a, dar care încă speră la o eventuală invitație de a continua în eșalonul secund. În ultimele zile au apărut tot mai multe zvonuri conform cărora mai multe cluburi din Liga a 2-a ar putea avea probleme în obținerea licenței necesare participării în noul sezon, situație care ar putea deschide ușa unei reprimiri pentru gruparea sătmăreană.De altfel, FRF a aprobat și calendarul competițional pentru Liga a 2-a, însă a amânat pentru o ședință viitoare modificările privind criteriile de participare în play-off-ul competiției începând din sezonul 2027-2028.În ceea ce privește Liga a 3-a, județul Satu Mare are în acest moment o reprezentantă sigură pentru sezonul viitor, Unirea Tășnad. În același timp, campioana Ligii a 4-a Elite, Talna Orașu Nou, se pregătește pentru barajul de promovare contra campioanei județului Sălaj, duel decisiv pentru accederea în eșalonul al treilea.Federația Română de Fotbal a







În cadrul aceleiași ședințe, Comitetul Executiv a aprobat și omologarea rezultatelor SuperLigii pentru sezonul 2025-2026, precum și numirea lui Gheorghe Hagi în Comisia Tehnică a FRF.





mai aprobat și o serie de modificări importante pentru cluburile participante în competițiile juvenile și în Liga a 3-a, începând cu sezonul 2027-2028. Printre acestea se numără creșterea punctajului minim necesar în clasificarea academiilor, obligativitatea clasificării Silver pentru cluburile participante în competițiile FRF și majorarea numărului minim de echipe de juniori necesare pentru cluburile din Liga a 3-a.Totodată, FRF a decis ca echipele care vor dori să participe la barajul de promovare în Liga a 3-a să fie obligate să dețină cel puțin o echipă U10.