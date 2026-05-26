Victoria Carei – ACS Sticla Arieșul Turda









Federația Română de Fotbal a anunțat luni programul meciurilor din cadrul fazei regionale a Campionatului Național al campioanelor județene U19 și U17.La categoria U19, Recolta Dorolț a cucerit pentru al treilea an consecutiv titlul de campioană județeană și pornește cu șanse importante în calificările regionale. Echipa pregătită de Ciprian Hrițiu va evolua în Grupa a 2-a din Regiunea Nord-Vest, unde au rămas în competiție doar două formații, după ce în județul Bistrița-Năsăud nu s-a organizat campionat la această categorie de vârstă.Astfel, sătmărenii au nevoie de un singur meci pentru a obține calificarea în finala regională. Duminică, de la ora 17:00, Recolta Dorolț va juca în deplasare împotriva formației maramureșene CS FC Sisești.În cealaltă grupă a Regiunii Nord-Vest se vor confrunta Club Atletic Oradea, ACS Luceafărul Academia de Fotbal Cluj și ACS Barcău Nușfalău, iar câștigătoarea acestei serii va întâlni în finala regională învingătoarea duelului dintre Șișești și Recolta Dorolț.La categoria U17, duminică se va decide campioana regională chiar la Carei. Formația Victoria Carei, pregătită de antrenorul Răzvan Nintaș, va primi vizita echipei ACS Sticla Arieșul Turda, într-un meci programat de la ora 17:00.În această regiune au rămas doar două echipe înscrise, astfel că învingătoarea partidei de la Carei va deveni campioana Regiunii Nord-Vest și va obține calificarea la turneul final național, rezervat celor mai bune opt echipe din țară.Programul meciurilor:Campionatul Național al Campioanelor Județene U19 – Faza RegionalăRegiunea Nord-Vest 2Duminică, 31 mai, ora 17:00CS FC Șișești – Recolta DorolțCampionatul Național al Campioanelor Județene U17 – Faza RegionalăRegiunea Nord-Vest 1Duminică, 31 mai, ora 17:00