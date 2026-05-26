12 dintre cei mai puternici sportivi din Europa se întrec în probe extreme, într-o competiție devenită tradiție la Satu Mare





Ediția din acest an a Zilelor Orașului Satu Mare aduce din nou în prim-plan spectacolul forței umane duse la limită. Competiția „Strongest Man”, aflată la cea de-a 19-a ediție, reunește 12 dintre cei mai puternici bărbați din Europa, într-un eveniment plin de adrenalină și demonstrații spectaculoase de forță extremă.

Competiția – tradiție și spectacol în centrul orașului

Evenimentul va avea loc duminică, 31 mai 2026, între orele 15:00 și 18:00, chiar în fața Primăriei municipiului Satu Mare. Organizată de BIG SECURITY, competiția a devenit una dintre atracțiile constante ale Zilelor Orașului, atrăgând public numeros la fiecare ediție.

Participanți din mai multe țări europene

La start se vor alinia 12 concurenți internaționali, provenind din Olanda, Slovacia, Ungaria și România. Țara noastră va fi reprezentată de sportivi din Vaslui, în timp ce majoritatea competitorilor vin din Ungaria, confirmând caracterul internațional al competiției.

Probe extreme: forță, rezistență și anduranță

Concurenții vor fi puși la încercare în cadrul unor probe spectaculoase și solicitante, menite să testeze limitele fizice și mentale:

tractarea unui camion de 8,5 tone

ridicarea unei gantere uriașe de 90 kg

transportul pe 20 de metri al două cufere cu o greutate totală de 140 kg

transportul unui sac cu nisip de 120 kg pe distanță de întoarcere

„Piatra lui Atlas” – menținerea unei bile de 120 kg timp de 1,5 minute

Declarații și perspective

Alexandru Cortean a declarat că la competiție vor participa sportivi cu experiență internațională, iar probele vor fi unele dintre cele mai dificile din circuit. Acesta a mai precizat că, după două decenii de participări în competițiile dotate cu Cupa BIG SECURITY, a decis să se retragă din acest tip de întreceri.

Un spectacol al forței la Satu Mare

„Strongest Man” rămâne un eveniment care îmbină sportul extrem cu spectacolul public, atrăgând anual mii de spectatori. Ediția din acest an promite o demonstrație impresionantă de forță, rezistență și ambiție, în inima orașului Satu Mare.