Zeci de sancțiuni pentru tulburarea ordinii publice și sute de verificări în trafic desfășurate în județul Satu Mare

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 25 mai, ample activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere pe drumurile din județ.

Acțiunile au avut loc în mai multe localități din județul Satu Mare și au vizat atât zonele urbane, cât și mediul rural.

Peste 40 de sancțiuni pentru tulburarea ordinii publice

În cadrul activităților desfășurate pentru menținerea climatului de ordine publică, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea totală a amenzilor depășește suma de 17.000 de lei, sancțiunile fiind aplicate pentru diverse abateri constatate în timpul controalelor efectuate de oamenii legii.

Controale în trafic și amenzi de peste 48.000 de lei

Totodată, polițiștiii rutieri au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, în scopul prevenirii accidentelor și depistării șoferilor care încalcă legislația.

În urma verificărilor efectuate pe drumurile din județ, au fost aplicate peste 160 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 48.000 de lei.

Reprezentanții Poliția Română anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea gradului de siguranță publică și reducerea riscurilor din trafic.