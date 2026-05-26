Elevă a Școlii „Lucian Blaga” din Satu Mare, aceasta a obținut mențiune la Concursul Național „Ionel Teodoreanu”, reprezentând cu succes județul Satu Mare

Motiv de mândrie pentru Școala Gimnazială Lucian Blaga, după ce eleva Mihalca Gabriella a obținut o mențiune la Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”, competiție în cadrul căreia a reprezentat județul Satu Mare la nivelul clasei a VI-a.

Rezultatul obținut reflectă talentul, seriozitatea și pasiunea elevei pentru lectură și exprimare artistică, fiind apreciat atât de cadrele didactice, cât și de comunitatea școlară.

Performanță obținută prin muncă și pasiune pentru lectură

Reprezentanții unității de învățământ au transmis un mesaj de felicitare pentru tânăra elevă, subliniind implicarea și sensibilitatea artistică demonstrate pe parcursul concursului.

Potrivit profesorilor, participarea și rezultatul obținut la această competiție națională reprezintă o confirmare a muncii constante și a dragostei pentru carte.

„Obținerea unei mențiuni și a unui punctaj frumos este dovada talentului, seriozității și pasiunii sale pentru lectură și creativitate artistică. Prin muncă, sensibilitate și implicare a făcut cinste școlii și profesorilor care o susțin”, au transmis reprezentanții școlii.

Apreciere și pentru profesoara coordonatoare

Mesajele de apreciere s-au îndreptat și către Anca Șimonca, profesoara care a coordonat pregătirea elevei și care a fost felicitată pentru dedicarea și implicarea sa.

Cadrele didactice ale școlii i-au urat elevei să își păstreze pasiunea pentru lectură și să continue să obțină rezultate remarcabile și în competițiile viitoare.



