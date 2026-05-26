Două dosare penale întocmite în urma controalelor desfășurate de polițiștii sătmăreni

Polițiștii din județul Satu Mare au depistat, în cursul zilei de 25 mai, doi conducători auto care au încălcat grav legislația rutieră, fiind întocmite dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și conducere cu permisul suspendat.

Acțiunile au avut loc în localitățile Pir și Satu Mare, în cadrul activităților de control desfășurate pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Bărbat din Pir, prins băut la volan

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 10:30, când polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Tășnad au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Bisericii din localitatea Pir.

La volan se afla un bărbat de 41 de ani, din aceeași localitate. În urma testării cu aparatul etilotest, oamenii legii au constatat o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Tânăr din Satu Mare, la volan cu permisul suspendat

În aceeași zi, în jurul orei 19:55, polițiștii rutieri din cadrul Poliția Municipiului Satu Mare au oprit în trafic un autoturism pe strada Careiului din municipiul Satu Mare.

La volan se afla un tânăr de 24 de ani, din municipiu. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Și în acest caz, oamenii legii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere cu permisul suspendat.

Polițiștii continuă acțiunile de control

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare precizează că acțiunile pentru depistarea șoferilor care pun în pericol siguranța rutieră vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea accidentelor și responsabilizarea participanților la trafic.