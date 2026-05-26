Autoritățile au analizat măsurile de siguranță pentru evenimentele publice și pregătirile pentru Ziua Copilului

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea analizării activităților aflate în desfășurare și stabilirii priorităților pentru perioada următoare.

La întâlnire au participat și subprefectul Cristian Valer Beseni, precum și secretarul general Cosmin Dorle.

Mulțumiri pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Eroilor

În cadrul ședinței, prefectul a transmis mulțumiri structurilor M.A.I. și tuturor instituțiilor implicate pentru modul în care au fost organizate și desfășurate manifestările dedicate Ziua Eroilor, desfășurate în data de 21 mai 2026 la Cimitirul Eroilor din municipiul Satu Mare.

Potrivit reprezentanților instituției, cooperarea dintre structurile implicate a contribuit la desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor și la menținerea unui climat de ordine publică.

Măsuri speciale pentru Zilele Municipiului Satu Mare

Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au prezentat situația operativă din domeniile de competență și au discutat măsurile preventive ce vor fi aplicate în contextul organizării evenimentului Zilele Municipiului Satu Mare, programat la finalul acestei săptămâni.

Autoritățile au subliniat importanța cooperării interinstituționale și a menținerii unui nivel ridicat de vigilență pentru asigurarea unui răspuns rapid și coordonat în cazul unor situații de urgență sau incidente care pot afecta populația.

Pregătiri pentru Ziua Internațională a Copilului

Pe agenda ședinței s-au aflat și detaliile organizatorice privind marcarea Ziua Internațională a Copilului – 1 Iunie.

Reprezentanții structurilor M.A.I. au anunțat că vor pregăti activități și surprize dedicate copiilor, într-un demers prin care instituțiile statului își propun să fie mai aproape de comunitate și să transmită un mesaj de încredere și deschidere către cei mici și familiile acestora.

Prefectul: „Siguranța comunității rămâne o prioritate”

„Prin colaborarea eficientă dintre instituțiile implicate și prin responsabilitatea manifestată de fiecare structură în parte, reușim să asigurăm atât desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor publice, cât și un climat de ordine și încredere pentru toți locuitorii județului Satu Mare”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.