Teatrul de Nord – Trupa „Mihai Raicu” invită publicul la un eveniment teatral de excepție: premiera spectacolului „Despre tandrețe”, un colaj de texte din opera dramaturgului Matei Vișniec, în regia lui Andrei Mihalache. Premiera va avea loc duminică, 31 mai, de la ora 19.00, în Sala Mare, într-o montare ce explorează fragilitatea umană, tăcerile și forța ascunsă a cuvintelor.

Un spectacol despre fragilitate și sensuri ascunse

Pornind de la fascinația pentru limbaj și semnificațiile sale profunde, spectacolul construiește un univers poetic în care tandrețea, ironia și vulnerabilitatea coexistă. Textele lui Matei Vișniec sunt reinterpretate scenic într-un colaj ce se recompune asemenea unei „oglinzi sparte”, reflectând multiple fațete ale condiției umane.

„Dintotdeauna m-au fascinat cuvintele...” – această idee devine nucleul dramaturgic al producției, în care fiecare fragment text devine o piesă dintr-un puzzle emoțional și existențial.

Semnături artistice și echipa spectacolului

Regia spectacolului este semnată de Andrei Mihalache, scenografia îi aparține lui Alexandru Radu, costumele sunt create de Wilhelmmina Kuron Bekesi, iar coregrafia este realizată de Gabriela Tănase.

Din distribuție fac parte Radu Botar (Bătrânul), Carmen Frățiilă (Bătrâna), precum și o amplă distribuție corală formată din Dana Moisuc, Andreea Mocan, Crina Andriucă, Alina Negrău, Raluca Mara, Anette Marka, Sorin Oroș, Stelian Roșian, Vlad Mureșan, Andrei Gîjulete, Sergiu Tăbăcaru, Bianco Erdei și Ciprian Vultur (Sfântul).

Echipa tehnică include nume precum Cristian Gătina (video & montaj), Rareș Uglean (proiecții video), Cristian Rudăreanu (regie tehnică), Vlad Giurge și Gabi Feleg (sunet), Călin Mocan și Ioan Iluță (lumini), alături de sufleurul Yvette Princz.

O invitație la reflecție scenică

„Despre tandrețe” propune publicului o experiență teatrală introspectivă, în care emoțiile subtile, tăcerile și relațiile umane sunt explorate cu delicatețe și intensitate. Spectacolul devine astfel o meditație asupra a ceea ce rămâne nespus, dar profund resimțit.





Premiera „Despre tandrețe” se anunță a fi un eveniment cultural de referință, un spectacol care invită publicul să descopere frumusețea fragilității și puterea tăcerilor care spun mai mult decât cuvintele.

Detalii despre premieră

Premiera are loc în cadrul abonamentului „Ștefan Mareș”, la Teatrul de Nord – Sala Mare. Biletele sunt disponibile la Agenția teatrală (str. Horea nr. 6) și online.

📞 Informații și bilete: 0261 712 106 | 0786 538 580

🎟️ Bilete online: https://teatruldenord.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2201

📍 Teatrul de Nord – Trupa „Mihai Raicu”, str. Horea nr. 3–5, Satu Mare







