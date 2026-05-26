Specialiști din domeniul juridic, mediul de afaceri și autoritățile publice au discutat despre avantajele arbitrajului comercial în cadrul unui eveniment organizat la Instituția Prefectului Satu Mare

Sala Mare de Festivități a Instituției Prefectului Județul Satu Mare a găzduit astăzi un eveniment de prezentare dedicat arbitrajului comercial, considerat o alternativă modernă și eficientă la soluționarea litigiilor. Manifestarea a fost organizată de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, în parteneriat cu Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, reunind reprezentanți ai administrației publice, ai mediului juridic, academic și de afaceri.

Deschidere oficială și mesajul prefectului județului Satu Mare

Evenimentul a fost deschis printr-un mesaj transmis de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, care a subliniat importanța mecanismelor moderne de soluționare a disputelor juridice, în special în contextul proiectelor publice și al investițiilor.

Acesta a evidențiat faptul că litigiile prelungite pot genera întârzieri semnificative în implementarea proiectelor, blocaje administrative și chiar pierderea finanțărilor, în special a celor europene. În acest context, prefectul a apreciat că arbitrajul comercial poate reprezenta o soluție eficientă, oferind celeritate, predictibilitate și stabilitate în derularea contractelor.

O temă de actualitate: arbitrajul comercial

Prezentarea intitulată „Arbitrajul comercial, ca alternativă modernă și eficientă de soluționare a litigiilor” a fost susținută de prof. univ. dr. Ștefan Deaconu, președinte al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Evenimentul a adus în prim-plan rolul arbitrajului ca instrument juridic alternativ instanțelor de judecată, capabil să reducă durata soluționării conflictelor și să ofere soluții specializate în domeniul comercial și administrativ.

Reprezentanți ai mediului economic și juridic

La eveniment au participat, alături de invitatul principal, și Horațiu Bonea, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, precum și Dicu Levente Zsolt, președintele Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare.

La eveniment au fost prezenți și președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, precum și primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, alături de ceilalți invitați din administrația locală și mediul instituțional.

De asemenea, sala a fost plină de reprezentanți ai autorităților județene și locale, instituțiilor publice, mediului de afaceri, avocați, consilieri juridici și cadre universitare, interesați de mecanismele moderne de soluționare a litigiilor.

Dialog despre eficiență și predictibilitate în soluționarea disputelor

Discuțiile au subliniat importanța clauzelor arbitrale în contracte și beneficiile utilizării arbitrajului în prevenirea și gestionarea conflictelor juridice. Participanții au evidențiat faptul că acest mecanism poate reduce semnificativ durata procedurilor și poate contribui la un climat economic mai stabil și mai previzibil.

Evenimentul de la Satu Mare a evidențiat interesul crescut pentru soluții juridice moderne, capabile să răspundă provocărilor actuale din administrație și mediul economic. Arbitrajul comercial se conturează astfel ca un instrument tot mai relevant în gestionarea eficientă a litigiilor, cu beneficii directe asupra implementării proiectelor și dezvoltării comunităților locale.