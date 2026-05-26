Polițiștii au deschis dosar penal după ce șoferul a refuzat și recoltarea probelor biologice

Un caz grav de încălcare a legislației rutiere a fost descoperit de polițiștii sătmăreni în noaptea de 25 mai, pe Drumul Județean 109M, în localitatea Bătarci.

Polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Gherța Mică au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani, din localitatea Tarna Mare, din zona Țării Oașului.

Permis suspendat și alcoolemie uriașă

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare extrem de ridicată, care indică o stare avansată de intoxicație alcoolică.

Potrivit polițiștilor, șoferul a refuzat ulterior prelevarea de probe biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Dosar penal pentru mai multe infracțiuni

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată și refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice.

Polițiștii atrag atenția că astfel de comportamente reprezintă un pericol major pentru siguranța tuturor participanților la trafic și anunță că acțiunile de control vor continua în întreg județul Satu Mare.