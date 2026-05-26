Uriașii Europei vin la Strongest Man 2026























Strongest Man a devenit deja o tradiție la Satu Mare și unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din cadrul Zilelor Orașului, atrăgând an de an sute de spectatori fascinați de demonstrațiile impresionante de putere și rezistență.





O nouă demonstrație de forță extremă va avea loc la ediția din acest an a Zilelor Orașului Satu Mare! Nu mai puțin de 12 dintre cei mai puternici bărbați din Europa se vor întrece în cadrul competiției STRONGEST MAN, într-un spectacol care promite probe dintre cele mai spectaculoase și dificile.Competiția, ajunsă în acest an la ediția cu numărul 19, va avea loc duminică, 31 mai 2026, între orele 15:00 și 18:00, pe aleea din fața Primăriei municipiului Satu Mare și este organizată de BIG SECURITY.Potrivit organizatorului Alexandru Cortean, la competiție vor participa 12 concurenți din mai multe țări europene: un sportiv din Olanda, unul din Slovacia, doi din România și opt din Ungaria.„Va fi un adevărat spectacol de forță. Vin concurenți uriași, foarte bine pregătiți. Avem un băiat din Olanda care are 2,10 metri și 205 kilograme, mai vine un concurent din Ungaria de aproape 2 metri, iar din România vin doi sportivi foarte puternici. Unul dintre ei are 155 de kilograme. Va fi spectacol total”, a declarat Sanyi Cortean.Probele pregătite pentru ediția din acest an sunt extrem de dificile și spectaculoase:-tractarea unui camion de 8,5 tone;-ridicarea unei gantere uriașe de 90 de kilograme;-transportarea pe o distanță de 20 de metri a două cufere cu o greutate totală de 140 de kilograme;-transportarea la întoarcere a unui sac cu nisip de 120 de kilograme;-celebra probă „Piatra lui Atlas”, care presupune ridicarea timp de un minut și jumătate a unei bile uriașe de 120 de kilograme.Alexandru Cortean, prezent la fiecare ediție a competiției dotate cu Cupa BIG SECURITY, spune că după aproape două decenii de demonstrații de forță a decis să se retragă din concursuri.