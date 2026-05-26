325 de elevi din întreaga țară concurează la Satu Mare într-un eveniment dedicat excelenței în domeniul IT&C





Județul Satu Mare este, în aceste zile, gazda Olimpiadei Naționale de Tehnologia Informației și Telecomunicațiilor 2026, un eveniment de prestigiu care reunește 325 de elevi talentați din toate colțurile țării. Competiția reprezintă un reper important în domeniul educațional, punând în valoare performanța, creativitatea și competențele digitale ale elevilor de liceu.

Deschiderea oficială a competiției

Festivitatea oficială de deschidere a avut loc marți, în prezența reprezentanților autorităților județene. Consiliul Județean Satu Mare a fost reprezentat de vicepreședintele Cătălin Filip, care a transmis participanților un mesaj de apreciere, încurajare și susținere pentru performanțele obținute.

O competiție de amploare națională

Ediția din 2026 a olimpiadei se desfășoară în perioada 26–29 mai și reunește o participare impresionantă:

325 de elevi din întreaga țară

45 de profesori însoțitori

58 de profesori membri ai comisiei centrale

Evenimentul confirmă interesul crescut pentru domeniul IT&C și importanța pregătirii în tehnologiile informației în rândul tinerilor.

Festivitatea de premiere va avea loc pe 28 mai 2026, începând cu ora 13:00, tot la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde vor fi recompensați cei mai performanți elevi ai ediției.

Mesaj de încurajare pentru participanți

Reprezentanții Consiliului Județean au transmis felicitări tuturor elevilor calificați la etapa națională, subliniind importanța muncii și a performanței lor. Participanții au fost încurajați să valorifice această experiență, într-un cadru dedicat excelenței și dezvoltării competențelor digitale.

Un eveniment al excelenței în IT&C

Olimpiada Națională de Tehnologia Informației și Telecomunicațiilor reprezintă un cadru esențial pentru promovarea performanței în educație, oferind elevilor oportunitatea de a-și demonstra abilitățile într-un domeniu aflat în continuă evoluție.

Organizatorii își exprimă încrederea că ediția de la Satu Mare va continua tradiția rezultatelor remarcabile și va oferi participanților o experiență educațională valoroasă și memorabilă.