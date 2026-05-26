Descinderi ale polițiștilor și procurorilor DIICOT Satu Mare au scos la iveală activități infracționale complexe, cu legături internaționale și bunuri de valoare ridicate

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare și polițiștii IPJ Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, au documentat activitatea infracțională a trei bărbați cu vârste de 27, 34 și 37 de ani, cercetați în mai multe cauze penale ce vizează infracțiuni grave, inclusiv furt calificat, trafic de droguri și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.





Descinderi și percheziții în județul Satu Mare

În cadrul anchetei au fost puse în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în județul Satu Mare. Acțiunile au vizat un dosar penal complex, în care sunt investigate fapte de furt calificat, trafic de droguri de risc și mare risc, precum și infracțiuni legate de arme și muniții.

Sume importante și bunuri de patrimoniu ridicate

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și ridicat, în condițiile legii, 28.000 de euro și 10.000 de dolari, precum și nouă monede din aur de tip ducați imperiali habsburgi. Există suspiciuni că acestea ar fi legate de fapte comise pe teritoriul Austriei.





Legături internaționale și mandat european de arestare

În urma cooperării cu autoritățile din Austria, prin Biroul Atașatului de Afaceri Interne de la Viena, s-a stabilit că doi dintre bărbați, de 34 și 37 de ani, ar fi comis o spargere pe teritoriul austriac, de unde ar fi sustras sume importante de bani, bunuri de valoare și arme de foc.

Pentru aceste fapte, autoritățile judiciare austriece au emis două mandate europene de arestare.

Bărbatul de 37 de ani a fost deja arestat în baza mandatului, iar pentru cel de 34 de ani, Curtea de Apel Oradea a dispus arestarea provizorie.





Trafic de droguri de risc și mare risc

Din anchetă a reieșit că, în perioada aprilie 2025 – mai 2026, bărbatul de 34 de ani ar fi fost implicat în activități de procurare, deținere și vânzare de substanțe interzise, inclusiv canabis, 3 CMC și alte substanțe psihoactive.

De asemenea, bărbatul de 27 de ani ar fi desfășurat activități similare pe parcursul anului 2026, fiind acuzat de trafic de droguri de mare risc în municipiul Satu Mare.





Rețineri și măsuri preventive

La data de 23 mai 2026, procurorii DIICOT Satu Mare au dispus reținerea a doi dintre suspecți, pentru 24 de ore. Ulterior, Tribunalul Satu Mare a decis arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Sprijin operativ și garanții procedurale

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

Autoritățile precizează că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție, pe tot parcursul procesului penal.



