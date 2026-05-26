Duster vs. stâlpișori: duelul din Centrul Nou

În timp ce unii șoferi caută locuri de parcare, alții caută… provocări. În Centrul Nou, un proprietar de Duster a demonstrat că SUV-ul românesc nu se teme nici de borduri, nici de logică, nici măcar de stâlpișorii flexibili montați pentru protejarea trotuarului.

Cititorul GNV care ne-a trimis imaginea cu pricina spune că stâlpișorul a rezistat eroic câteva secunde, după care a înțeles rapid că are în față un adversar din altă ligă. Din fericire, modelul este „flexibil”, exact cum sunt și regulile de parcare pentru unii șoferi.

La fața locului nu s-au înregistrat victime. Doar puțină suferință pentru bunul-simț și pentru acel stâlpișor care probabil visa să delimiteze trotuarul, nu să intre sub un SUV.

În Centrul Nou, se pare că indicatoarele sunt orientative, trotuarele sunt multifuncționale, iar stâlpișorii… teste pentru suspensii.





