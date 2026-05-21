Madame Clotilde a venit în Sătmar să învețe USR-ul să facă opoziție. Și să laude realizările UDMR-PSD din municipiu Bursa zvonurilor •

Prezentă marți la sediul USR din Satu Mare, fosta primăriță a Sectorului 1, Clotilde Armand, a ținut să remarce, încă de la începutul conferinței de presă, cât de mult s-a schimbat orașul nostru în ultimii zece ani. În bine, bineînțeles…

„Am văzut foarte multe schimbări, la care au participat și consilierii locali USR”, a spus Clotilde, probabil după un city-break fulger prin centrul nou, pasaj, centrul vechi, malurile Someșului și cartierele modernizate. Și un alt bineînţeles…Podul Transilvania.

Numai că aici apare mica problemă de memorie administrativă. În ultimii ani, consilierii USR din Consiliul Local Satu Mare s-au remarcat mai degrabă prin poziții critice față de proiectele administrației conduse de Gábor Kereskényi, iar în mai multe rânduri au contestat ori s-au opus unor proiecte importante ale municipalității. În spațiul public au existat inclusiv discuții privind poziționarea USR față de bugetul municipiului. Pe care nu prea l-au votat.

Așa că să spui că transformările din Satu Mare se datorează și USR-ului e cam ca și cum ai spune că Turnul Eiffel a fost ridicat după un proiect aprobat de opoziția din Paris.

Desigur, Clotilde Armand are experiență în a „reinterpreta” realitatea administrativă. La București, mandatul său a fost însoțit permanent de scandaluri, conflicte și controverse politice, inclusiv în interiorul propriului partid.

Dar poate că acesta e noul stil politic importat de la Parisul domnului Macron: te opui la aproape orice, apoi vii după câțiva ani și spui că și tu ai contribuit la rezultate.

La urma urmei, important este să ai imaginație administrativă. Restul… se mai învârte din vorbe.

N’est pas?

