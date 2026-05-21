Jocuri de-a vacanța

V-ați dat sema că titlul prezentei Caricaturi este o parafrază după celebra piesă de teatru scrisă de Mihail Sebastian în 1936 „Jocul de-a vacanța”. Merg mai departe cu comparația dintre play-off-ul Superligii fotbalistice din România și actul cultural pus în scenă în 1938 de Sică Alexandrescu la teatrul „Comedia” (a nu se confunda cu actualul „Teatru de Comedie” inventat de Radu Beligan prin 1961) din București și asociez fiecăruia din cele șase personaje principale de la cabana montană Weber câte o protagonistă din „Grupa campionat” a superligii.

„Corina” nu poate fi decât Universitatea Craiova, laureata. „Ștefan” este cel care s-a atașat cel mai mult de regina competiției așa că îl asociez cu „U”. I-am făcut loc pe podium (sub forma CFR-ului) personajului atipic „Jeff”. Purtătorul de epoleți, „Maiorul”, nu putea fi întruchipat decât în Dinamo. Gândindu-mă mai mult la Șucu, am apropiat personajul „Domnul Bogoi” de Rapid. Pentru Argeș nu a mai rămas decât „Madame Vintilă”, aducându-ne aminte astfel și de portarul Bogdan „Argeș” Vintilă lansat la echipa din Pitești.

De ce am făcut aceste asemănări vă las pe voi să deduceți. Între timp să vedem cum s-a încheiat ultima etapă din play-out: Miercurea Ciuc - Botoșani 2-0 în singurul joc care nu putea schimba nimic esențial; Sibiu - FCSB 2-0 într-un joc în care oaspeții n-au avut mândria de a se bate pentru primul loc din „Grupa retrogradare”, iar gazdele țineau morțiș să scape de retrogradare; Petrolul - Galați 1-5, un meci ciudat în care prahovenii parcă știau că lanterna roșie îi va salva de un meci de baraj; Farul - Metaloglobus 0-1 inexplicabil deoarece oaspeții erau de mult coborâți în liga secundă, iar gazdele aveau nevoie de un egal (în condițiile date de meciul de la Ploiești) pentru a se salva de la baraj; Slobozia - UTA 0-1 rezultat care a trimis în al doilea eșalon al fotbalului românesc echipele cu cei mai puțini spectatori de-a lungul campionatului.



1. Arad 38,5p

2. FCSB 37p (baraj pentru Europa)

3. Galați 34,5p

4. Botoșani 33p (baraj pentru Europa)

5. Miercurea Ciuc 33p

6. Ploiești 25p

7. Constanța 24,5p (baraj pentru evitarea retrogradării)

8. Sibiu 24,5p (baraj pentru evitarea retrogradării)

9. Slobozia 21,5p (retrogradare)

10. Metaloglobus 16p (retrogradare)

În „Grupa campionat” s-au limpezit aproape toate apele. Doar ocupantele ultimelor două locuri nu se cunosc, dar dacă oltenii merg în Giulești cu juniorii (așa cred) putem spune că nici acestea nu creează suspans. Argeș - Rapid 2-2 risipind astfel orice șansă a Rapidului de a prinde Europa; Dinamo - CFR un 0-0 care a încremenit podiumul; Craiova - „U” un 5-0 care a fost mânjit de prestația execrabilă a arbitrului făgărășean. Oltenii ar fi putut deveni campioni și fără masacrul din prima repriză în care armele au fost fluierul, cartonașele și fanionul. Păcat!



1. Craiova 49p (campioană și participare în preliminariile Ligii Campionilor)



2. „U” 45p (vice campioană și participare în preliminariile Ligii Europa)



3. CFR 41,5p (participantă în preliminariile Ligii Conferinței)



4. Dinamo 38p (baraj cu învingătoarea dintre FCSB și Botoșani pentru preliminariile Ligii Conferinței)



5. Rapid 33p



6. Argeș 31p



Ultima etapă completă (8 jocuri) a cumulat 21 de goluri din care patru șeptimi le-au înscris gazdele. Atât gazdele cât și oaspeții au obținut câte trei victorii. Ce urmează? Păi „Corina” îi face o vizită „Domnului Bogoi” luni de la ora 20,30, „Ștefan” se întâlnește sâmbătă de la ora 20,30 în Ardeal cu „Maiorul” după ce „Corina” i-a părăsit, iar „Jeff” își alină frustrările în brațele „Madamei Vintilă” vineri de la ora 20,30.



Opriți războaiele!