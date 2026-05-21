Zeci de sancțiuni aplicate în urma controalelor desfășurate de polițiștii rutieri și cei din mediul rural pentru prevenirea accidentelor de circulație

Polițiștii rutieri din cadrul Poliția Municipiului Carei au desfășurat, în data de 20 mai, o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație produse pe fondul nerespectării regulilor de circulație de către pietoni, bicicliști și conducătorii de trotinete electrice.

Acțiunea a avut loc în intervalul orar 10:00–12:00 și s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secția de Poliție Rurală Carei și Secția de Poliție Rurală Petrești.

Peste 50 de persoane legitimate și autoturisme verificate

În cadrul activităților desfășurate pe raza municipiului Carei, polițiștii au legitimat peste 50 de persoane și au verificat mai mult de 15 autoturisme.

Scopul principal al acțiunii a fost conștientizarea participanților la trafic cu privire la respectarea normelor rutiere și reducerea riscului producerii accidentelor, în special în cazul categoriilor vulnerabile de participanți la trafic.

Amenzi de peste 15.000 de lei

În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 63 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 15.000 de lei.

Polițiștii atrag atenția că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, atât în municipiul Carei, cât și în zonele rurale arondate, pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea evenimentelor rutiere.

Recomandări pentru participanții la trafic

Reprezentanții poliției recomandă pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice să respecte regulile de circulație, să utilizeze echipamente de protecție și să acorde o atenție sporită deplasărilor în trafic.

Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste prudență și să acorde prioritate participanților vulnerabili la trafic, pentru evitarea accidentelor și menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice.