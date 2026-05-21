Zeci de controale desfășurate în ultimele săptămâni au scos la iveală nereguli grave în activitatea operatorilor economici care exploatează agregate minerale din cursurile de apă

Inspectorii din cadrul Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa au intensificat, în ultimele săptămâni, acțiunile de control privind exploatarea și prelucrarea agregatelor minerale din cursurile de apă, în cadrul unei campanii tematice desfășurate în perioada 7 aprilie – 15 mai.

Verificările au vizat operatorii economici care desfășoară activități în domeniul exploatării balastului și agregatelor minerale, scopul principal fiind prevenirea și combaterea abaterilor de la legislația în vigoare privind gospodărirea apelor și protecția mediului.

80 de controale și amenzi de peste 400.000 de lei

În cadrul campaniei, inspectorii de specialitate au efectuat nu mai puțin de 80 de controale în teren. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, dintre care nouă avertismente și 11 amenzi.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 425.000 de lei, iar, potrivit reprezentanților instituției, nouă dintre amenzile aplicate au fost deja achitate, fără a fi depuse contestații până în prezent.

Exploatări în afara perimetrelor autorizate și lucrări fără avize

Printre principalele deficiențe identificate de inspectorii ABA Someș-Tisa se numără exploatarea agregatelor minerale în afara perimetrelor autorizate, nerespectarea prevederilor actelor de reglementare din domeniul apelor, precum și efectuarea unor lucrări fără deținerea documentelor și avizelor necesare.

De asemenea, inspectorii au constatat existența unor depozite de agregate minerale amplasate pe malurile cursurilor de apă, dar și nerespectarea măsurilor dispuse anterior în urma controalelor precedente.

Reprezentanții instituției atrag atenția că astfel de practici pot afecta grav echilibrul ecosistemelor acvatice, stabilitatea malurilor și siguranța lucrărilor hidrotehnice.

Platformă digitală pentru monitorizarea balastierelor

Pentru a sprijini transparența și monitorizarea activităților din domeniu, cetățenii au la dispoziție platforma națională Inspectorul Balastierelor, o hartă publică digitală care permite verificarea perimetrelor autorizate pentru exploatarea agregatelor minerale.

Platforma oferă informații importante precum titularul autorizației, localizarea perimetrului, suprafața exploatată și perioada de valabilitate a autorizației.

Potrivit reprezentanților ABA Someș-Tisa, aceasta reprezintă prima etapă a proiectului „Radarul Balastierelor”, un sistem amplu care va permite, în viitor, trasabilitatea completă a agregatelor minerale și monitorizarea în timp real a activităților de exploatare.

Controalele vor continua

Inspectorii Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa anunță că acțiunile de verificare vor continua și în perioada următoare, prin controale planificate, tematice și inopinate.

Totodată, aceștia urmăresc modul în care operatorii economici respectă măsurile dispuse anterior și își conformează activitatea prevederilor legale, pentru prevenirea exploatărilor ilegale și protejarea cursurilor de apă.