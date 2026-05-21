Slujbă arhierească și momente de profundă încărcătură spirituală la biserica ocrotitorilor municipiului Satu Mare, în prezența oficialităților locale și județene

Momente de aleasă sărbătoare și emoție spirituală au avut loc în această dimineață la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Satu Mare, unde Preasfințitul Iustin, episcopul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, a oficiat slujba religioasă și a sfințit icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Evenimentul religios a adunat numeroși credincioși, dar și reprezentanți ai administrației locale și județene, într-o atmosferă de rugăciune și respect pentru valorile spirituale și tradițiile creștine ale comunității sătmărene.

Sfinții Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii municipiului Satu Mare

Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt considerați protectorii spirituali ai municipiului Satu Mare, fiind propuși în anul 2013 drept ocrotitori ai orașului. De atunci, sărbătoarea dedicată lor are o semnificație aparte pentru comunitatea locală, devenind un reper important al vieții religioase și culturale din municipiu.

Prin sfințirea icoanei și slujba arhierească oficiată de Preasfințitul Iustin, credincioșii au avut ocazia să participe la un moment de profundă încărcătură sufletească, dedicat credinței, unității și binecuvântării comunității.

Oficialități prezente la evenimentul religios

La slujba oficiată în lăcașul de cult din municipiul Satu Mare au fost prezenți și reprezentanți ai administrației și ai vieții publice locale.

Printre cei care au participat la eveniment s-au numărat deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip și Roxana Petca, precum și viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan.

O sărbătoare a credinței și a comunității

Slujba dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena a reprezentat nu doar un moment religios important, ci și o reafirmare a legăturii dintre comunitate, credință și valorile tradiționale care definesc identitatea municipiului Satu Mare.

Prin rugăciune, binecuvântare și participarea numeroasă a credincioșilor, evenimentul a evidențiat încă o dată rolul spiritual pe care Biserica îl are în viața comunității locale.