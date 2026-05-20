Talna Orașu Nou tot mai aproape de primul titlu!

- Mai sunt de jucat două etape din actualul sezon al Ligii a 4-a ELITE





După un început mai greoi de play off în care au obținut un singur punct în primele două etape, liderul Ligii 4 Elite, Talna Orașu Nou, pare a-și fi revenit și, cu dpuă etape înaintea finalului își păstrează avansul față de principala urmăritoare, echipa din Dorolț. Talna și-a respectat în week end statutul de favorită și s-a impus duminică, pe teren propriu, cu scorul de 4–1 în fața formației CSM Olimpia Satu Mare II.



Partida s-a decis în repriza secundă. După o primă parte încheiată cu avantaj minim pentru gazde, Talna a mai punctat de trei ori în decurs de doar 15 minute după pauză. Oaspeții au redus din diferență, însă golul marcat de Henrik Balla a închis tabela la 4–1.

Recolta Dorolț a trecut de Oașul , scor 4-2 și e la șase puncta în spatele liderului cu mențiunea că oamenii lui Sorin Marian mai au o restanță de jucat, cu ultima clasată, CSM II Olimpia.

Surpriza etapei s-a produs la Micula, acolo unde revelația play off-ului , Turul a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Unirea Tășnad II/Decebal.

Gazdele au avut un start perfect și conduceau cu 2–0 încă din minutul 14. Se părea că va fi un simplu meci de antrenament pentru echipa din Micula doar că oaspeții au revenit spectaculos până la pauză prin dubla lui Ștefan Stuleanec, singurul jucător originar chiar din Decebal de la combinate Unirea/Luceafărul. Partida a avut un ritm foarte bun cu mult peste nivelul unui joc să-I spunem fără miză din Ligile județene…Ocazii la ambele porți și faze la limită. După reluare, Darius Wallace a înscris golul victoriei pentru tășnădeni după un meci în care cu siguranță spectatorii prezenți în număr destul de mare , nu s-au plictisit…

Victoria Carei și a luat revanșa după înfrângerea din retur de pe teren propriu și acum s-a impus cu 2-0 pe teren propriu împotriva formației Someșul Odoreu.În retur odorenii reușeau un meci perfect și o victorie meritată tot cu 2-0 la Carei.

Au mai rămas de jucat două etape iar Recolta s-ar putea apropia la trei puncta dacă și câștigă restanța cu CSM II Olimpia…Talna ar avea nevoie în acest caz de patru puncta din meciurile cu Unirea Tășnad/Decebal II din deplasare și cu Oașul Negrești de pe teren propriu pentru a cuceri primul titlu din istoria clubului.

De mențționat că nici Recolta nu are un program ușor în ultimele două etape cu jocuri la carei și acasă cu Odoreu, în fața unor echipe capabile de surprize…



Rezultatele etapei a 5-a din play-off – Liga 4 Elite Dendiarom

Victoria Carei – Someșul Odoreu 2–0 (1–0)

Au marcat: Cătălin Mărneanu (min. 40), Rareș Nyilvan (min. 47)

Talna Orașu Nou – CSM Olimpia Satu Mare II (U19) 4–1 (1–0)

Au marcat: Alex Mărieș (min. 12, 50), Raul Negreanu (min. 60), Henrik Balla (min. 72), respectiv Beniamin Dobie (min. 68)

Turul Micula – Unirea Tășnad II/Decebal 2–3 (2–2)

Au marcat: Alex Bonea (min. 11 – penalty, 14), respectiv Ștefan Stuleanec (min. 39 – penalty, 41), Darius Wallace (min. 67)

Recolta Dorolț – Oașul Negrești 4–2



Clasament play-off Liga 4 Elite

1.Talna Orașu Nou – 45 puncte

2.Recolta Dorolț – 39 puncte

3.Turul Micula – 26 puncte

4.Oașul Negrești – 23 puncte

5.Someșul Odoreu – 23 puncte

6.Victoria Carei – 20 puncte

7.Unirea Tășnad II – 19 puncte

8. CSM Olimpia Satu Mare II – 14 punct

Etape rămase de jucat:

Etapa 6 - 23/24 mai

Someşul Odoreu-CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

Unirea Tăşnad II / Decebal-Talna Oraşu Nou

Oaşul 1969-Turul Micula

CSM Victoria Carei-Recolta Dorolţ

Etapa 7 - 30/31 mai

Recolta Dorolţ-Someşul Odoreu

Turul Micula-CSM Victoria Carei

Talna Oraşu Nou-Oaşul 1969

CSM Olimpia Satu Mare II (U19)-Unirea Tăşnad II / Decebal

AJF SATU MARE