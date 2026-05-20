Baschetul sătmărean continuă să fie reprezentat la cel mai înalt nivel de Luca Năstruț. Tânărul jucător originar din Satu Mare va evolua din nou în finala Ligii Naționale de baschet masculin alături de CSM CSU Raiffeisen Oradea, după ce formația bihoreană a eliminat marți seara pe Dinamo București în semifinalele campionatului.

Orădenii s-au impus în deplasare cu scorul de 79-62, în meciul patru al seriei, și au închis confruntarea cu 3-1 la general, confirmând încă o dată constanța impresionantă din ultimele sezoane.

Luca Năstruț și-a adus contribuția la succesul echipei pregătite de Cristian Achim, reușind 5 puncte și o recuperare în cele 18 minute petrecute pe parchet.

Partida de la București a fost una echilibrată în prima repriză. CSM Oradea a controlat însă mai bine momentele importante și a intrat la pauză în avantaj, 39-33. După revenirea de la vestiare, bihorenii au ridicat nivelul defensiv și au dominat clar jocul. Kris Richard, Kalif Young și Thomas Bropleh au avut contribuții importante în desprinderea decisivă, iar înaintea ultimului sfert scorul devenise 59-45 pentru Oradea.

În ultimele zece minute, vicecampioana României a gestionat fără probleme avantajul și a obținut calificarea într-o nouă finală de campionat.

Cei mai buni marcatori ai orădenilor au fost Sayeed Pridgett, cu 18 puncte, respectiv Kris Richard și Kalif Young, fiecare cu câte 14 puncte și 6 recuperări.

Pentru Luca Năstruț, aceasta va fi a patra finală de Liga Națională disputată în tricoul CSM CSU Oradea, după cele din 2023 , 2024 și 2025. Baschetbalistul sătmărean mai are în palmares și două finale de Cupa României, jucate în 2023 și 2025.

Luca Năstruț a început baschetul la LPS Satu Mare, sub îndrumarea antrenorului Radu Armaziu, iar progresul său constant l-a transformat într-unul dintre cei mai promițători jucători proveniți din baschetul sătmărean.

Prin această calificare, CSM CSU Oradea ajunge în finala Ligii Naționale pentru al patrulea sezon consecutiv și pentru a șaptea oară în ultimele opt ediții de campionat. Finala va debuta la finalul lunii mai, la Oradea Arena, acolo unde bihorenii vor beneficia de avantajul terenului propriu.

Adversara din ultimul act va fi, cel mai probabil, U-BT Cluj-Napoca, campioana en-titre. Clujenii conduc cu 2-0 seria semifinală cu CSM Craiova și mai au nevoie de o singură victorie pentru a obține calificarea în finală.