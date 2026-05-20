Mobilitate internațională în Cehia, dedicată comunicării, incluziunii și schimbului de bune practici educaționale

Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, instituție acreditată Erasmus+, participă în aceste zile la o nouă mobilitate internațională desfășurată în Ostrava, Cehia. Din delegație fac parte cadre didactice și elevi ai unității de învățământ, implicați într-un amplu program de activități instructiv-educative organizate alături de partenerii de la școala Zakladni Skola.

Participarea la această mobilitate reprezintă o nouă oportunitate pentru elevi și profesori de a descoperi modele educaționale europene, de a dezvolta competențe esențiale și de a promova valorile colaborării internaționale.

Comunicare și incluziune prin educație

Printre principalele obiective ale activităților desfășurate se numără dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză, precum și promovarea incluziunii, toleranței și dialogului intercultural. Elevii participanți au avut ocazia să interacționeze direct cu colegii lor din Cehia, într-un context educațional modern și dinamic, bazat pe cooperare și schimb de experiență.

Cadrele didactice implicate în proiect au participat, la rândul lor, la sesiuni dedicate schimbului de bune practici educaționale, având posibilitatea de a analiza metode inovatoare de predare și activități centrate pe dezvoltarea competențelor elevilor.

Întâlniri cu reprezentanți ai comunității locale

Programul mobilității a inclus și întâlniri cu reprezentanți ai comunității locale din Ostrava, oferind participanților o perspectivă mai amplă asupra modului în care educația, administrația și comunitatea colaborează pentru susținerea tinerilor.

Aceste activități au contribuit la consolidarea spiritului civic și la înțelegerea valorilor europene comune, într-un context multicultural și prietenos.

Activități recreative și sportive

Pe lângă activitățile educaționale, participanții au luat parte la drumeții, activități sportive și momente de socializare, menite să încurajeze colaborarea, spiritul de echipă și dezvoltarea relațiilor interculturale.

Mobilitatea Erasmus+ desfășurată în Cehia confirmă încă o dată preocuparea Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare pentru educația europeană, deschiderea internațională și formarea unor tineri adaptați cerințelor unei societăți moderne și incluzive.