Doi pași până la tomberon, 20.000 de lei până la amendă

La Satu Mare, unii cetățeni au înțeles greșit ideea de „colectare selectivă”: selectează locul unde să arunce gunoiul… lângă tomberon. Probabil e prea mare efortul să mai facă încă doi pași până la container, dar surpriză: camerele video fac mai mulți pași decât ei și îi urmăresc până acasă… prin intermediul amenzii.

Primăria și Poliția Locală au început vânătoarea de „artiști ai abandonului deșeurilor”, iar spectacolul costă scump: între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoane fizice. Practic, pentru prețul unei pungi aruncate aiurea, poți să-ți iei o vacanță… dar alegi să plătești amendă.

Imaginile surprinse sunt demne de documentar: saci abandonați strategic lângă pubele, mobilă lăsată la colț de stradă și personaje care fug după ce aruncă gunoiul de parcă au comis jaful secolului. Doar că, în episodul următor, apare inevitabil Poliția Locală.

Morala? Tomberonul nu mușcă, dar amenda sigur ustură.