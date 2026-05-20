Oficialități și specialiști din domeniul agricol s-au reunit la Marghita pentru una dintre cele mai importante manifestări dedicate agriculturii regionale

Reprezentanți ai administrației județene și locale din Satu Mare au participat la ediția 2026 a evenimentului „Ziua Rapiței”, organizat la Marghita, în județul Bihor, o manifestare devenită reper pentru agricultura din nord-vestul țării.

Evenimentul a reunit fermieri, producători, specialiști și reprezentanți ai autorităților, oferind un cadru pentru prezentarea noilor tehnologii agricole, a hibrizilor performanți și a soluțiilor moderne pentru dezvoltarea agriculturii.

Delegație sătmăreană prezentă la eveniment

La invitația unor firme importante din agricultura sătmăreană, prefectul Altfatter Tamás și secretarul general Cosmin Dorle au participat la expoziția de specialitate organizată în cadrul manifestării.

Din delegația sătmăreană au făcut parte și reprezentanți ai administrației județene și locale, precum și ai serviciilor deconcentrate ale Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Totodată, la eveniment au fost prezenți și președintele Consiliul Județean Satu Mare, Pataki Csaba, alături de vicepreședintele Cătălin Filip.

„Nu e vorba de potențial, ci de performanță deja livrată”

În discursul susținut la deschiderea evenimentului, Altfatter Tamás a evidențiat rolul strategic pe care județele Satu Mare și Bihor îl au în agricultura regiunii Nord-Vest.

Prefectul a subliniat faptul că cele două județe ocupă primele locuri în regiune la suprafața cultivată și reprezintă un exemplu de performanță agricolă, datorită investițiilor constante în mecanizare, tehnologie și agricultură de precizie.

„Nu e vorba de potențial — e vorba de performanță deja livrată”, a afirmat oficialul, făcând referire la rezultatele obținute de fermierii din cele două județe.

Investiții importante și o nouă generație de fermieri

Un punct important al mesajului transmis de prefect a fost legat de implicarea tinerilor în agricultură și accesarea fondurilor europene.

Potrivit datelor prezentate, în județele Satu Mare și Bihor au fost semnate peste 820 de contracte prin programele Planului Național Strategic, în valoare totală de aproximativ 236 de milioane de euro.

Oficialii au evidențiat faptul că aceste investiții contribuie la modernizarea exploatațiilor agricole și la regenerarea sectorului agricol prin implicarea noii generații de fermieri.

Agricultura, prioritate pentru administrația județeană

În cadrul întâlnirii, reprezentanții administrației sătmărene au reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea agriculturii și pentru consolidarea relațiilor de colaborare regională.

Participarea la „Ziua Rapiței” a avut ca obiectiv susținerea schimbului de experiență între fermieri și specialiști, dar și promovarea bunelor practici din domeniul agricol.

Oficialii au subliniat că agricultura rămâne unul dintre cele mai importante sectoare economice ale regiunii de nord-vest, iar colaborarea dintre județele Satu Mare și Bihor contribuie la dezvoltarea și competitivitatea agriculturii românești.