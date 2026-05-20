Voința Lazuri a câștigat derby-ul etapei din Liga 4, Seria A, după ce s-a impus duminică după-amiază, în deplasare, cu scorul de 3–1 pe terenul formației Sportul Botiz.

În urma acestui succes, cele două echipe au făcut schimb de locuri în clasament, iar formația din Lazuri a urcat pe prima poziție a seriei.

Din urmă vine puternic și Victoria Apa, care a profitat de duelul direct dintre primele două clasate și, după victoria clară obținută împotriva ultimei clasate, Înfrățirea Tarna Mare, a ajuns la egalitate de puncte cu Sportul Botiz.

În celălalt meci al etapei, Dacia Medieșu Aurit a trecut cu 3–0 de Recolta Dorolț II/Dara.

Liga 4, Seria A – Etapa a 17-a

Victoria Apa – Înfrățirea Tarna Mare 7–2 (4–1)

Sportul Botiz – Voința Lazuri 1–3 (0–2)

Dacia Medieșu Aurit – Recolta Dorolț II/Dara 3–0 (1–0)

Clasament Seria A

1.Voința Lazuri – 28 puncte

2.Sportul Botiz – 26 puncte

3.Victoria Apa – 26 puncte

4.Dacia Medieșu Aurit – 23 puncte

5.Recolta Dorolț II/Dara – 16 puncte

6.Voința Turț – 13 puncte

7.Înfrățirea Tarna Mare – 9 puncte

În Seria B, Crasna Moftinu Mic continuă parcursul perfect din play-off-ul grupei. Echipa lui Milu Petric a obținut o victorie clară, 4–1, în fața formației Recolta Sanislău, ocupanta locului secund înaintea etapei.



Succesul apropie formația din Moftinu Mic la doar patru puncte de Recolta din Sanislău.



Tot în play-off-ul, Ghenci 2006 a trecut cu 4–2 de Fortuna Căpleni, Kneho Urziceni a învins Ciumești cu 3–1, iar Real Andrid a revenit spectaculos de la 0–2 pentru a câștiga cu 3–2 duelul cu Someșul Oar.

Partida dintre Schwaben Cămin și Fröhlich Foieni a fost amânată.

Liga 4, Seria B – Play-off, etapa a 6-a

Ghenci 2006 – Fortuna Căpleni 4–2 (2–1)

Kneho Urziceni – Ciumești 3–1 (3–0)

Real Andrid – Someșul Oar 3–2 (0–2)

Crasna Moftinu Mic – Recolta Sanislău 4–1 (2–0)

Amânat: Schwaben Cămin – Fröhlich Foieni

Clasament play-off

1.Fröhlich Foieni – 42 puncte

2.Recolta Sanislău – 41 puncte

3.Crasna Moftinu Mic – 37 puncte

4.Real Andrid – 29 puncte

5.Fortuna Căpleni – 28 puncte

6.Someșul Oar – 26 puncte

7.Schwaben Cămin – 25 puncte

8.Ghenci 2006 – 25 puncte

9.Kneho Urziceni – 21 puncte

11.Ciumești – 13 puncte



În play-out-ul Seriei B, Vulturii Santău a obținut prima victorie a sezonului, după un meci spectaculos cu Cetate 800 Ardud. Toate cele cinci goluri ale partidei s-au marcat în repriza secundă, iar gazdele s-au impus cu 3–2.



În celălalt joc, Victoria Petrești a câștigat cu 4–3 în fața formației Unirea Pișcolt și își păstrează parcursul perfect.

Liga 4, Seria B – Play-out, etapa a 5-a

Victoria Petrești – Unirea Pișcolt 4–3 (2–2)

Vulturii Santău – Cetate 800 Ardud 3–2 (0–0)

Clasament play-out

1.Victoria Petrești – 15 puncte

2.Cetate 800 Ardud – 6 puncte

3.Vulturii Santău – 4 puncte

4.Unirea Pișcolt – 1 punct

