Voința Lazuri câștigă derby-ul de la Botiz și urcă pe primul loc în Seria A

Sport 20.05.2026 18:19
Voința Lazuri a câștigat derby-ul etapei din Liga 4, Seria A, după ce s-a impus duminică după-amiază, în deplasare, cu scorul de 3–1 pe terenul formației Sportul Botiz.
În urma acestui succes, cele două echipe au făcut schimb de locuri în clasament, iar formația din Lazuri a urcat pe prima poziție a seriei.
Din urmă vine puternic și Victoria Apa, care a profitat de duelul direct dintre primele două clasate și, după victoria clară obținută împotriva ultimei clasate, Înfrățirea Tarna Mare, a ajuns la egalitate de puncte cu Sportul Botiz.
În celălalt meci al etapei, Dacia Medieșu Aurit a trecut cu 3–0 de Recolta Dorolț II/Dara.
Liga 4, Seria A – Etapa a 17-a
Victoria Apa – Înfrățirea Tarna Mare 7–2 (4–1)
Sportul Botiz – Voința Lazuri 1–3 (0–2)
Dacia Medieșu Aurit – Recolta Dorolț II/Dara 3–0 (1–0)
Clasament Seria A
1.Voința Lazuri – 28 puncte
2.Sportul Botiz – 26 puncte
3.Victoria Apa – 26 puncte
4.Dacia Medieșu Aurit – 23 puncte
5.Recolta Dorolț II/Dara – 16 puncte
6.Voința Turț – 13 puncte
7.Înfrățirea Tarna Mare – 9 puncte
În Seria B, Crasna Moftinu Mic continuă parcursul perfect din play-off-ul grupei. Echipa lui Milu Petric  a obținut o victorie clară, 4–1, în fața formației Recolta Sanislău, ocupanta locului secund înaintea etapei.

Succesul apropie formația din Moftinu Mic la doar patru puncte de Recolta din Sanislău.

Tot în play-off-ul, Ghenci 2006 a trecut cu 4–2 de Fortuna Căpleni, Kneho Urziceni a învins Ciumești cu 3–1, iar Real Andrid a revenit spectaculos de la 0–2 pentru a câștiga cu 3–2 duelul cu Someșul Oar.
Partida dintre Schwaben Cămin și Fröhlich Foieni a fost amânată.
Liga 4, Seria B – Play-off, etapa a 6-a
Ghenci 2006 – Fortuna Căpleni 4–2 (2–1)
Kneho Urziceni – Ciumești 3–1 (3–0)
Real Andrid – Someșul Oar 3–2 (0–2)
Crasna Moftinu Mic – Recolta Sanislău 4–1 (2–0)
Amânat: Schwaben Cămin – Fröhlich Foieni
Clasament play-off  
1.Fröhlich Foieni – 42 puncte
2.Recolta Sanislău – 41 puncte
3.Crasna Moftinu Mic – 37 puncte
4.Real Andrid – 29 puncte
5.Fortuna Căpleni – 28 puncte
6.Someșul Oar – 26 puncte
7.Schwaben Cămin – 25 puncte
8.Ghenci 2006 – 25 puncte
9.Kneho Urziceni – 21 puncte
11.Ciumești – 13 puncte

În play-out-ul Seriei B, Vulturii Santău a obținut prima victorie a sezonului, după un meci spectaculos cu Cetate 800 Ardud. Toate cele cinci goluri ale partidei s-au marcat în repriza secundă, iar gazdele s-au impus cu 3–2.

În celălalt joc, Victoria Petrești a câștigat cu 4–3 în fața formației Unirea Pișcolt și își păstrează parcursul perfect.
Liga 4, Seria B – Play-out, etapa a 5-a
Victoria Petrești – Unirea Pișcolt 4–3 (2–2)
Vulturii Santău – Cetate 800 Ardud 3–2 (0–0)
Clasament play-out
1.Victoria Petrești – 15 puncte
2.Cetate 800 Ardud – 6 puncte
3.Vulturii Santău – 4 puncte
4.Unirea Pișcolt – 1 punct 
