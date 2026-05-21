Artiști îndrăgiți ai muzicii populare și ansambluri de renume vor transforma Pasajul Coposu într-un adevărat centru al folclorului autentic, în cadrul uneia dintre cele mai așteptate sărbători ale comunității sătmărene

Atmosfera de sărbătoare începe să cuprindă municipiul Satu Mare, odată cu apropierea Zilelor Orașului, eveniment care va avea loc în perioada 29–31 mai și care promite, și în acest an, spectacole memorabile pentru toate generațiile. Printre cele mai așteptate momente se numără recitalurile și reprezentațiile dedicate folclorului românesc, ce vor aduce în prim-plan artiști consacrați, ansambluri autentice și instrumentiști de excepție.

Un moment aparte va fi oferit de taragotiștii sătmăreni Călin Borșe, Ionel Sabo, Cristian Totpati, Ionuț Iuta și Darius Matioc, acompaniați de Florin Sima, artiști care se pregătesc să încânte publicul cu interpretări pline de sensibilitate și virtuozitate.

Pasajul Coposu devine capitala folclorului sătmărean

Pentru iubitorii muzicii populare, organizatorii vor amenaja o scenă specială în Pasajul Coposu, loc care se va transforma, timp de două zile, într-un spațiu dedicat tradiției, portului popular și cântecului autentic.

Publicul va avea ocazia să urmărească spectacole de excepție susținute atât de ansambluri și formații locale, cât și de nume importante ale folclorului românesc și multicultural din județul Satu Mare.

Programul artistic pregătit pentru scena folclorică este unul divers și spectaculos, reunind artiști apreciați și formații reprezentative pentru zona Oașului, Codrului și întregului județ.

Sâmbătă, 30 mai – o paradă a marilor nume ale folclorului

Prima zi dedicată folclorului îi va aduce în fața publicului pe Oana Bozga Pintea, Petrică Mureșan, Deti Iuga, Nicolae și Nicușor Mureșan, Viorel Pop, Ionel Sabo și Marian Buzilă.

Pe scenă vor urca și ansambluri apreciate precum Ansamblul Folcloric „Vița de Iederă”, Ansamblul Folcloric al Județului „Szamoshát”, Ansamblul „Vocea Oșenilor”, dar și Trupa de Dans din Micula.

Seara va continua cu recitaluri și momente artistice susținute de Sergiu Matoșan, Maria Petca Poptean, Aurica Flonta, Nepoții Iancului, Bianca Timiș și Orchestra, precum și Frații Zele.

Duminică, 31 mai – tradiție, emoție și spectacole autentice

Cea de-a doua zi a festivalului folcloric va aduce pe scena din Pasajul Coposu alți artiști îndrăgiți de public: Năstăcuța Iuga, Ioan Dordoi, Sânziana Toader și Cătălin Ardelean, Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, Cristian Totpati și Sorinel Petric.

Programul va fi completat de recitalurile susținute de Maria Tripon și Cristian Enache, Geanina Ciorbea și Alexandra Deac, dar și de Florin Oșanu.

Atmosfera autentică va fi întreținută și de prezența unor ansambluri reprezentative precum Ansamblul Cununița, Ansamblul Folcloric GESO, Ansamblul Röpike, Ansamblul Folcloric Ceatăra, Formația Gemeinsam și Ansamblul Școlii Populare de Artă din Satu Mare.

O celebrare a identității și tradiției locale

Ediția din acest an a Zilelor Orașului Satu Mare se anunță a fi una spectaculoasă, iar scena dedicată folclorului va reprezenta, fără îndoială, unul dintre punctele centrale ale manifestărilor.

Prin muzică, dans și costume tradiționale, artiștii vor readuce în sufletele spectatorilor frumusețea obiceiurilor și valorilor autentice, transformând Pasajul Coposu într-un adevărat loc al bucuriei și al identității culturale sătmărene.