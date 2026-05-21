Grupul de artiști de pe strada Ștrandului împreună cu Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu” organizează în perioada 22 mai - 5 iunie cea de-a 13-a ediție a expoziției anuale de artă contemporană „Atelier în Mai”, la Casa Meșteșugarilor.



Vernisajul va avea loc în 22 mai, de la ora 19:00, iar în cadrul acestuia va avea loc și prezentarea proiectului muzical 2x2.



„Atelier în Mai" oferă și în acest an un spațiu de întâlnire între artiști și publicul iubitor de artă. Ediția actuală are însă un caracter aparte: sunt expuse exclusiv lucrările artiștilor care creează în atelierele de pe strada Ștrandului nr. 6. De-a lungul anilor, acest loc a devenit mai mult decât un simplu spațiu de lucru – un atelier viu, în care dialogul, experimentul și creația comună au devenit o prezență cotidiană.



Artiști expozanți: Timea Mitroi, Valer Sasu, Lola Belecciu, Cristina Busuioc, Aurelian Busuioc, Gabriela Király, Annamária Mikló-Antal, Csilla Râpa și Liviu Scripor.



Expoziția nu își propune doar să prezinte lucrările artiștilor, ci invită publicul să iasă din cotidian și să se apropie, prin intermediul operelor, de artiști, de procesele lor de creație și de energia discretă care se acumulează între pereții atelierelor. Prin lucrările expuse, vizitatorii pot descoperi perspective noi și multiplele fațete ale artei contemporane – o lume bogată plină de imagini, forme, gesturi și emoții.



Expoziția poate fi vizitată în perioada 22 mai – 5 iunie, de luni până vineri, între orele 8:00–16:00. Intrarea este liberă. Vă așteptăm cu drag!