Deputatul PSD de Satu Mare a participat la hramul Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, transmițând un mesaj de credință, echilibru și respect față de valorile creștine

Ziua de sărbătoare dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii spirituali ai municipiului Satu Mare, a adunat numeroși credincioși la hramul bisericii care poartă numele marilor sfinți ai creștinătății. Printre participanții la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească s-a numărat și deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, care a transmis un mesaj de profundă încărcătură spirituală și comunitară.

Evenimentul religios s-a desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Ortodox al Maramureșului și Sătmarului, într-o atmosferă de rugăciune și comuniune sufletească.

Credința și valorile creștine, repere în slujirea comunității

În mesajul său, Mircea Govor a subliniat importanța credinței și a valorilor creștine în viața comunității și în activitatea publică, atât din postura de deputat în Parlamentul României, cât și ca membru mirean titular în Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

„Credința, echilibrul și respectul față de valorile creștine rămân repere fundamentale în slujirea oamenilor și a comunității”, a transmis deputatul sătmărean.

Totodată, acesta a evidențiat rolul esențial pe care Biserica îl are în viața societății, considerând-o un sprijin moral și spiritual pentru comunitățile locale.

Un mesaj de unitate și solidaritate

În contextul actual, Mircea Govor a vorbit despre nevoia de unitate și înțelepciune, subliniind că valorile creștine trebuie să rămână un punct de sprijin pentru întreaga societate.

„Avem nevoie, mai mult ca oricând, de unitate, solidaritate și înțelepciune. Biserica a fost întotdeauna un sprijin moral pentru comunitățile noastre, un loc al speranței și al păstrării identității românești”, a afirmat acesta.

Urări pentru sătmărenii care își serbează onomastica

Cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, deputatul PSD de Satu Mare a transmis și un mesaj de felicitare tuturor celor care își sărbătoresc onomastica.

„Transmit tuturor sătmărenilor care își sărbătoresc astăzi onomastica cele mai sincere urări de sănătate, pace sufletească și binecuvântare. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena!”, a transmis Mircea Govor.

Sărbătoare cu profundă încărcătură spirituală pentru municipiul Satu Mare

Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt considerați ocrotitorii municipiului Satu Mare, iar sărbătoarea dedicată acestora reprezintă, an de an, un moment important pentru viața spirituală și comunitară a orașului.

Participarea numeroasă a credincioșilor și prezența oficialităților locale au confirmat încă o dată importanța valorilor religioase și a tradițiilor în viața comunității sătmărene.