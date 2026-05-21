Instituțiile muzeale din județul Satu Mare invită publicul la o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor, un proiect cultural dedicat descoperirii patrimoniului prin experiențe interactive, expoziții speciale și activități pentru toate vârstele. Programul din acest an reunește evenimente organizate la Muzeul de Istorie din Satu Mare, Muzeul de Artă și Castelul Károlyi din Carei.

La Muzeul de Istorie, vizitatorii vor putea descoperi colecțiile muzeului prin intermediul specialiștilor din domeniile: științele naturii, arheologiei, istoriei și etnografiei. Programul serii include un moment folcloric susținut de Ansamblul „Cununița Năzdrăvană”, precum și „Noaptea Albă a micilor exploratori”, un circuit interactiv pentru copii și familii, care va cuprinde activități precum tir cu arcul, modelaj în lut, experiențe VR și observații astronomice cu telescop profesional. De asemenea, publicul va putea participa la prezentarea de modă „Peretarele bunicii”, semnată de Mia Ardelean (AEEMIAA), realizată în parteneriat cu Trust Event & More, dar și la experiența „Muzeul jocurilor pe calculator”.

Muzeul de Artă propune o atmosferă contemporană și dinamică, printr-un program care îmbină arta vizuală cu muzica și activitățile creative. Vizitatorii vor fi ghidați în explorarea universului celui mai mare Pictor sătmărean, Aurel Popp. De asemenea vor fi ghidați pentru a viziona expoziția pictorului sătmărean Alexandru Crișan și a expoziției temporare „Micul Prinț”, ediția XXXI. Aceasta din urmă, pornind de la experiența celebrei căți, expune lucrări ce au în centru idea drumurilor ce fac legături speciale între diversitatea entităților de pe Cea Mai Frumoasă Planetă.

Evenimentul va include muzică inspirată de cultura pop a anilor ’90 și 2000, sesiuni de live painting susținute de artiști invitați și ateliere creative pentru copii.

La Castelul Károlyi din Carei, publicul este invitat într-o incursiune în istorie și patrimoniu. Programul include o expoziție tematică dedicată săbiilor din secolele XVIII–XX, o selecție specială de artefacte arheologice din Epoca Neolitică, Epoca Bronzului și Epoca Fierului, precum și acces în depozitul vizitabil al secției de zoologie și botanică. Vizitatorii vor putea participa și la tururi în bastionul castelului, care includ galeria de picturi și belvederea panoramică, precum și la un tur ghidat în parcul castelului susținut de Karácsonyi Károly, în limba maghiară.

Noaptea Muzeelor își propune și în acest an să transforme spațiile muzeale în locuri vii, accesibile și interactive, oferind publicului o experiență culturală diversă și memorabilă.

PROGRAM NOAPTEA MUZEELOR 2026

Muzeul de Istorie (b-dul. Vasile Lucaciu, 21, Satu Mare)

O celebrare a tradiției și inovației prin experiențe culturale interactive

Expozițiile permanente ale muzeului. Pe toată durata programului specialiști din domeniu vor fi la dispoziție pentru prezentări și discuții pentru fiecare din colecțiile expuse: Științe ale naturii, Arheologie, Istorie, Etnografie

Moment folcloric susținut de Ansamblul „Cununița Năzdrăvană” – ora 18:00

„Noaptea Albă a micilor exploratori” – activități și jocuri pentru copii – ora 18:00-21:00 – TARIF: 20 lei/persoană – Înscrieri la: 0763 738 984. Sunt incluse experiențe de tir cu arcul, atelier de modelaj în lut, experiență VR, observații astronomice cu telescop professional.

Prezentare de modă „Peretarele bunicii” – Mia Ardelean (AEEMIAA)

Partener: Trust Event & More – ora 21:00 „Muzeul jocurilor pe calculator”

Muzeul de Artă (P-ța Libertății, 21, Satu Mare)

Dialog între expresia artistică contemporană și energia creativă a prezentului

Expoziția de bază a muzeului: Aurel Popp și pictorii sătmăreni contemporani;

· Expoziția: Micul Prinț, ediția XXXI și expoziția Alexandru Crișan

Muzică și atmosferă inspirată de cultura pop a anilor ’90 și 2000

Sesiuni de live painting susținute de artiști invitați

Ateliere creative și activități interactive pentru copii

Castelul Károlyi Carei (Str. 1 Decembrie 1918, nr.1, Carei)

Eleganța patrimoniului istoric într-o experiență de descoperire și rafinament